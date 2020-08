Hội Thủy lợi Nghệ An kỷ niệm 15 năm thành lập và đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đậu Quang Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An; Đoàn đại biểu Hội Thủy lợi Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo Sở NN&PTNT, các Công ty, Xí nghiệp thủy lợi và toàn thể hội viên Hội Thủy lợi Nghệ An. Ảnh: Ngọc Anh