Hối tiếc muộn màng của người cha làm 'gương mờ' cho con phạm tội

Trượt dài trong tội lỗi



“Lầm lỡ” - là lý do mà bị cáo Lầu Chá Giờ (47 tuổi), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đưa ra để bào chữa cho hành vi Mua bán trái phép chất ma túy của mình. Nhưng lý do đó của Giờ xem ra khó chấp nhận khi đây là lần thứ 5 bị cáo này bị tòa đưa ra xét xử.

Trước đó, trong vòng gần 20 năm, Giờ từng 4 lần vào tù, ra tội vì các tội danh khác nhau. Vào năm 1996, khi 21 tuổi và đã lên chức bố nhưng Giờ đã dính vào vụ trộm cắp tài sản, bị xử phạt 6 tháng tù. Hết tật “hai ngón” thì Giờ lại dính vào ma túy và bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giờ tỏ ra ân hận khi con trai cũng bị bắt vì ma túy. Ảnh: Trần Vũ Nhưng dường như mức phạt trên không đủ răn đe gã đàn ông này khi Giờ tiếp tục phạm tội liên quan đến ma túy. Đó là vào năm 2010, Lầu Bá Giờ tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tuyên phạt 30 tháng tù giam cũng vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, vào năm 2015, Giờ lần nữa dính vào lao lý cũng vì ma túy với bản án 4 năm 6 tháng tù.



Trượt dài trong ma túy nên dường như công việc trong gia đình và chăm sóc các con Giờ đều phó mặc cho người vợ. Thế nhưng, ngay cả khi đã được ra tù, con cái khôn lớn nhưng Giờ vẫn chưa có ý định “quay đầu”. Ông bố này vẫn nuôi tham vọng kiếm tiền bất chính, làm giàu từ ma túy.

Ngày 13/9/2021, Lầu Chá Giờ đang ở nhà thì được người đàn ông tên Cảnh (không rõ tên tuổi, địa chỉ) gọi điện đặt mua ma túy. Do chưa có sẵn “hàng” nên hai bên thống nhất khi nào có ma túy sẽ giao dịch tại huyện Thanh Chương.

Ngày 16/9, Giờ đến nhà người họ hàng tên Lầu Bá Xia (54 tuổi) rủ góp tiền mua ma túy đi bán kiếm lời. Xia đồng ý nên góp 14 triệu đồng, còn Giờ góp 1 triệu đồng. Sau đó, Giờ cầm 15 triệu đồng đến khu vực khe suối ở trong rừng mua 28 triệu đồng tiền ma túy của một người không rõ địa chỉ. Giờ đưa trước 15 triệu đồng, số tiền còn lại xin khất nợ.

Rạng sáng 18/9, Xia và Giờ cất giấu ma túy trong xe máy rồi đi xuống huyện Thanh Chương giao cho Cảnh. Tuy nhiên, phi vụ làm ăn của hai chú cháu này đã bị lực lượng chức năng Nghệ An chặn đứng. Tang vật của vụ án là 4 gói ma túy các loại với tổng khối lượng hơn 90 gam.

Hối hận khi thành "gương mờ" cho các con

Phiên tòa xét xử hai bị cáo Lầu Chá Giờ và Lầu Bá Xia diễn ra khá nhanh khi cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội. Giờ khai vì hám lợi nên khi có khách gọi điện đặt mua ma túy đã đồng ý. Vì không đủ tiền mua ma túy nên bị cáo đã đến rủ bị cáo Xia “hùn vốn”.

Hai bị cáo Giờ, Xia chia nhau 36 năm tù vì ma túy. Ảnh: Trần Vũ Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Xia khai khi được cháu rủ góp tiền buôn ma túy vì lòng tham nên đã đồng ý. “Bị cáo đã lấy 14 triệu đồng tiền làm nhà để góp vốn cùng Giờ mua ma túy”, Xia khai trước tòa. Bị cáo này thừa nhận từng hai lần bị xử phạt tù với mức hình phạt 14 năm tù và 22 tháng tù giam vì các tội liên quan đến ma túy. Dù bị cáo mới ra tù hơn 1 năm nhưng vẫn tái phạm.



Giờ nghị án khi được hỏi về lần phạm tội này Giờ liền nói do “lầm lỡ”. Rồi bị cáo này kể khổ: Thời điểm đó dịch COVID-19 đang phức tạp, vợ của bị cáo không may bị gãy chân. Do không có tiền đưa vợ đi chữa bệnh nên bị cáo... làm liều.

Và sau sự liều của người cha ấy thì một đứa con của Giờ cũng bị bắt vì liên quan đến vụ ma túy khác. Giờ cho hay đã rất sốc khi nghe tin đứa con sinh năm 1996 của mình cũng phạm tội. Gã đàn ông này đã ân hận nhận trách nhiệm khi đã không dạy bảo con tốt. “Chắc nó cũng nghiện hút hít rồi dính vào ma túy. Quá trình tạm giam, hai cha con đã có cơ hội được gặp nhau. Tôi chỉ biết động viên con cố gắng”, Giờ buồn rầu kể về việc con trai bị bắt sau mình không lâu.

Trước câu hỏi có suy nghĩ gì về việc cả bố lẫn con đều đi buôn ma túy và bị bắt? Giờ trả lời: “Rất hối hận” rồi cúi mặt xuống. Đó cũng là lúc duy nhất đôi mắt của bị cáo này chực trào nước mắt dù suốt phiên xử Giờ khá bình thản.

Rồi bị cáo này cho hay, giờ đây niềm an ủi lớn nhất của hai vợ chồng là đứa con đang đi xuất khẩu lao động ở Lào. “Hiện cháu đang làm phiên dịch ở bên đó. Biết con có một việc tử tế để làm như thế là tôi yên tâm rồi. Mong sao con đừng sa ngã như bố và anh nữa”, Giờ nhắn nhủ.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, hai bị cáo Lầu Chá Giờ và Lầu Bá Xia đều bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù. Lần thứ 5 bước vào cánh cổng trại giam khi con cái mỗi đứa một nơi, đứa vào tù, đứa tha phương, Giờ chỉ biết gửi lời nhắn nhủ, xin lỗi tới vợ con trong muộn màng...