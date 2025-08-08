Vô xứ Nghệ Hội tụ trí tuệ và tình người xứ Nghệ Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. 1 NGANG

Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Người Nghệ An vốn ham học hỏi, có ý chí vượt khó, vươn lên. Dù ở đâu, làm bất cứ gì, người Nghệ An vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và cả văn hóa rất Nghệ của mình.

Với trí tuệ và khát vọng được cống hiến, người Nghệ An xưa nay đã không ngại khó, ngại khổ mà rời bỏ lũy tre làng, tỏa ra muôn phương để lập thân, lập nghiệp, khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Và thực tế chứng minh, ở bất cứ thời đại nào, người Nghệ An cũng có những hiền tài, danh tướng làm rạng danh quê hương.

Thật khó để kể hết tên tuổi những danh nhân người Nghệ An. Thế hệ này nối truyền thế hệ kia, không chỉ quá khứ, trong các giai đoạn lịch sử, cách mạng, mà ngày nay, không ít người Nghệ An thành danh, tạo được những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Người Nghệ An từ lâu vẫn tự hào với truyền thống hiếu học, học giỏi, cùng bản lĩnh kiên cường, vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Nhưng phải đi, phải gặp gỡ từng con người cụ thể, ta mới thực sự cảm nhận hết sự đặc biệt của họ. Không chỉ thông minh, nhanh nhạy và linh hoạt trước những đổi thay của cuộc sống, người Nghệ dù xa quê nhiều năm vẫn luôn giữ trọn cốt cách và văn hóa đặc trưng của mình. Có người rời quê đã 40 - 50 năm, vậy mà trong từng lời ăn tiếng nói, trong những nếp sinh hoạt đời thường vẫn còn nguyên sắc màu xứ Nghệ. Họ trao truyền nếp ấy cho con cháu như một mạch nguồn không bao giờ vơi cạn.

Chính điều đó lý giải vì sao cộng đồng người Nghệ ngày một đông đảo, hình thành nên những không gian văn hóa đậm đặc hồn quê trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí ở cả phương trời xa. Ở đâu có người Nghệ, ở đó có tiếng nói nằng nặng, có câu ví, giặm ngọt ngào sâu lắng, có những đêm trăng với bát nước chè xanh thơm nồng - tất cả như một phần quê hương được họ nâng niu mang theo.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các vị khách mời tại Gala "Người Nghệ muôn phương". Ảnh: Thành Duy

Dẫu ngót nghét mấy chục năm xa quê, họ vẫn giữ nguyên "chất Nghệ" trong từng giọng nói, từng sinh hoạt đời thường. Như lời chia sẻ đầy tự hào của bà Lê Thị Sương, quê gốc Nghệ An, nay sinh sống tại Đắk Lắk: "Tiếng mẹ đẻ thì không bao giờ quên được. Gia đình, làng xóm dù có là người gốc Nghệ hay không, chúng tôi vẫn giữ chất giọng của mình, giữ bản sắc văn hóa của mình. Như nhà tôi, cả con và giờ đến cháu đều nói tiếng trọ trẹ của Nghệ An mình. Và tôi thấy tự hào vì điều đó…".





Nhiều người vẫn nghĩ rằng, Hà Nội - trái tim của cả nước - là nơi quy tụ những chính trị gia gốc Nghệ; TP. Hồ Chí Minh sôi động sẽ là điểm đến của giới doanh nhân người Nghệ; còn Tây Nguyên, sau bao đợt di dân kinh tế mới, chỉ có những nông dân, công nhân cần cù làm giàu trên những đồi cà phê, cao su, sầu riêng bạt ngàn. Nhưng thực tế không chỉ như vậy.

“Người Nghệ muôn phương” sẽ cho chúng ta thấy một bức tranh rộng lớn hơn: Người Nghệ An không chỉ giỏi một lĩnh vực, họ hiện diện, tạo dấu ấn ở mọi ngả đường của đời sống xã hội. Lên Tây Nguyên, ta gặp không chỉ những ông chủ trang trại lớn, những nông dân khát vọng làm giàu, mà còn bắt gặp những con người mang tư duy mới, tầm nhìn khác biệt.

Ê-kip tác nghiệp Chương trình 'Người Nghệ muôn phương' tại vườn sầu riêng của một gia đình (người gốc Nam Đàn cũ) tại Đắk Lắk. Ê-kip 'Người Nghệ muôn phương' tác nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Ê-kip tác nghiệp Chương trình 'Người Nghệ muôn phương' chụp hình lưu niệm cùng đạo diễn phim truyền hình Dũng Nghệ. Đạo diễn Dũng Nghệ - người con Nghệ An hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Vào TP. Hồ Chí Minh - miền đất phồn hoa, nơi mà “đi thôi cũng phải nhanh hơn chạy”- bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy thế hệ 8X, 9X người Nghệ với trí tuệ và khát vọng đã vươn lên mạnh mẽ, tạo lập thành tựu đáng nể. Không chỉ là chủ chuỗi khách sạn phong cách Âu, những thương hiệu thời trang phủ khắp cả nước, mà còn có những phó giáo sư, tiến sĩ trẻ tuổi, những nghệ sĩ nổi danh, góp phần định hình diện mạo văn hóa và tri thức.

Trong câu chuyện lắng đọng biết bao cảm xúc, đạo diễn Dũng Nghệ - một đạo diễn phim truyền hình tài năng, đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sống xa quê, chúng tôi khao khát được nghe một tiếng trọ trẹ giọng Nghệ. Vì thế, khi có cơ hội được giao lưu, kết nối, chúng tôi rất trân quý. Và đặc biệt, "Người Nghệ muôn phương" đã giúp tôi gặp gỡ những con người tài năng của quê hương, để chúng tôi gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển trên mảnh đất mới, đồng thời vơi bớt nỗi nhớ quê nhà…”.

Bắt đầu từ số báo này, chúng tôi sẽ đăng tải mỗi tuần 1 bài viết dành cho chuyên trang "Người Nghệ muôn phương" trên Nghệ An cuối tuần. Mỗi bài viết không chỉ là một câu chuyện, mà còn là nhịp cầu lan tỏa hình ảnh con người xứ Nghệ, bề dày văn hóa - lịch sử của quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người con Nghệ An, vun đắp tình yêu, sự gắn bó máu thịt với quê hương, tạo nên mối liên kết bền chặt giữa các cộng đồng người Nghệ ở khắp mọi miền. Đó sẽ là điểm tựa để họ học hỏi, sẻ chia, hỗ trợ nhau, cùng chung tay đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Tiết mục văn nghệ tại Gala "Người Nghệ muôn phương - Nơi ta trở về". Ảnh Thành Duy

Họ là ai? Họ đã đi qua những tháng ngày tuổi trẻ như thế nào? Có những bần hàn, cay đắng, thậm chí thất bại nào trên hành trình lập thân, lập nghiệp? Và để vươn tới thành công hôm nay, khí chất và văn hóa Nghệ đã tiếp sức cho họ ra sao? “Người Nghệ muôn phương” sẽ giúp bạn tìm thấy lời đáp, qua những câu chuyện chân thực, đầy nghị lực và cảm hứng.

Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhấn mạnh: “Với hy vọng góp một phần nhỏ bé để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của người Nghệ, quan trọng hơn là “Người Nghệ muôn phương” muốn trở thành nhịp cầu gắn kết những người con xa quê, để họ gặp gỡ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới và hướng về quê hương với tất cả niềm tự hào, kính ngưỡng và trách nhiệm".