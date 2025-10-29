Hojlund tái xuất, Napoli thắng nhọc giữ ngôi đầu Serie A Anguissa đánh đầu ở phút 69 từ quả tạt của David Neres giúp Napoli vượt qua Lecce trong thế trận bế tắc. Hojlund và McTominay vào sân, thầy trò Conte bảo toàn ngôi đầu sau 9 vòng.

Phút 69 tại Via del Mare, từ một tình huống bóng chết bên cánh phải, David Neres treo bóng vừa tầm để Zambo Anguissa bật cao đánh đầu, mang về chiến thắng tối thiểu cho Napoli. Một khoảnh khắc gọn gàng, đúng lúc, và đủ để đội bóng của Antonio Conte rời Lecce với 3 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu Serie A sau 9 vòng.

Napoli có chiến thắng quan trọng. Ảnh: SSCNapoli

Bước ngoặt phút 69: Anguissa định đoạt thế trận

Trước khi Anguissa lập công, Napoli bế tắc trong phần lớn thời gian. Các cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ, điển hình là pha đánh đầu ra ngoài của Lucca sau quả tạt của đội trưởng Giovanni Di Lorenzo. Khi Lecce co thấp, Napoli cần một phương án khác ngoài các pha phối hợp trung lộ – và họ tìm thấy lời giải ở bóng chết: Neres tạt đúng điểm rơi, Anguissa tách người và trừng phạt.

Đó cũng là bàn thứ 4 của Anguissa sau 9 trận Serie A mùa này – con số phản ánh vai trò ngày càng lớn của anh trong các pha xâm nhập vòng cấm, bên cạnh nhiệm vụ cơ bắp thường thấy ở tuyến giữa.

Conte đổi 4-3-3 vì De Bruyne chấn thương

Kevin De Bruyne chấn thương dài ngày (dự kiến vắng gần hết lượt đi) buộc Conte chuyển sang 4-3-3. Scott McTominay được cất trên ghế dự bị để quản lý thể trạng trong lịch thi đấu 3 ngày/trận, trao quyền điều tiết cho Billy Gilmour ở vai trò trung tâm hàng tiền vệ, đi cùng Elif Elmas và Anguissa.

Trục Gilmour và cánh trái Noa Lang

Không có McTominay từ đầu, Napoli xây nhịp qua Gilmour: nhận bóng sớm, đổi hướng, tìm khoảng trống trung lộ rồi kéo bóng ra biên. Noa Lang lần đầu đá chính cạnh Matteo Politano và Lucca, giúp Napoli tăng cường đột phá bên trái – khu vực họ dồn bóng mạnh mẽ sau phút 30. Tuy vậy, tính dứt điểm còn thiếu: vài pha lên bóng hay bị chặn bởi lựa chọn cuối thiếu chính xác.

Lecce rình rập sai lầm và cơ hội từ chấm 11 m

Lecce chọn nhịp độ chậm, chờ Napoli sơ hở để phản công. Phút 25, Mathias Olivera mất bóng giữa sân, Pierotti cướp được, mở ra pha chuyển trạng thái nhanh kết thúc bằng cú sút của Berisha khiến khung thành Vanja Milinkovic-Savic chao đảo. Sang hiệp hai, đội chủ nhà có cơ hội lớn nhất từ chấm 11 m, nhưng Camarda không thắng được thủ thành của Napoli.

Hojlund tái xuất, McTominay vào sân khóa chặt trung lộ

Phút 61, Rasmus Hojlund trở lại sau 3 trận vắng mặt vì chấn thương cơ. Ít phút sau, McTominay cũng góp mặt, giúp Napoli củng cố sức chiến đấu ở trung tuyến và siết chặt nhịp độ. Từ thời điểm đó, đội khách kiểm soát tốt hơn các khoảng trống, giảm tối đa những pha chuyển trạng thái nguy hiểm của Lecce.

Sau bàn mở điểm, Napoli chủ động quản trị rủi ro: kéo đội hình về cấu trúc chặt, kiểm soát các pha tranh chấp hai, hạn chế mất bóng ở nửa sân nhà – bài học rút ra từ tình huống Olivera phút 25. Bản lĩnh và tổ chức phòng ngự của Conte giúp họ bảo toàn lợi thế mong manh.

Thống kê chọn lọc

Anguissa ghi 4 bàn sau 9 trận Serie A 2025/26.

Bàn thắng đến ở phút 69, từ pha dàn xếp đá phạt cánh phải, David Neres tạt – Anguissa đánh đầu.

Rasmus Hojlund tái xuất ở phút 61 sau 3 trận vắng mặt vì chấn thương cơ.

Napoli bỏ lỡ cơ hội rõ rệt với pha dứt điểm ra ngoài của Lucca từ quả tạt của Di Lorenzo.

Lecce bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m khi Camarda sút không thắng được Milinkovic-Savic.

Conte xoay tua: McTominay dự bị đầu trận để quản lý tải thi đấu 3 ngày/trận.

Tác động tới cuộc đua Serie A

Chiến thắng khó nhọc nhưng quý giá giúp Napoli giữ ngôi đầu sau 9 vòng. Với lịch thi đấu dày và việc thiếu vắng De Bruyne trong giai đoạn dài, cách Conte tối ưu nguồn lực – giao vai trò điều tiết cho Gilmour, tận dụng khả năng xâm nhập của Anguissa và tác động từ ghế dự bị của Hojlund, McTominay – sẽ là chìa khóa để duy trì nhịp thắng.

Vòng tới, Napoli gặp Como của Cesc Fabregas – một thử thách khác trong bối cảnh lịch thi đấu dồn dập và yêu cầu thắng lợi tối thiểu vẫn có thể là kịch bản quen thuộc.