Holgado bị FIFA treo giò, vẫn được Coquimbo Unido săn đón Dù bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, tiền đạo từng khoác áo Malaysia vẫn được En Cancha xác nhận là mục tiêu số một của Coquimbo Unido; định giá 700.000 euro, chờ kháng cáo.

Bị FIFA treo giò 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả khi thi đấu cho Malaysia, Rodrigo Holgado vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự hàng đầu của Coquimbo Unido. Theo En Cancha, đội bóng đang dẫn đầu Chilean Primera Division xem tiền đạo 30 tuổi là mục tiêu số một cho mùa giải mới dưới thời HLV Esteban González.

Coquimbo Unido muốn gia cố hàng công bằng cái tên cũ quen thuộc

Theo En Cancha, ban lãnh đạo Coquimbo Unido xác định Holgado là mảnh ghép lý tưởng để tăng chất lượng ghi bàn. Lý do không chỉ nằm ở hồ sơ ghi bàn mà còn là mức độ thích nghi: Holgado từng hai lần khoác áo Coquimbo Unido, ghi 34 bàn và góp công lớn vào chức vô địch Primera B 2018. Năm 2023, anh trở lại theo dạng cho mượn và tiếp tục duy trì phong độ ổn định.

Dù đang nhận án phạt nhưng Rodrigo Holgado vẫn được CLB Chile nhắm đến (Ảnh: NST)

Tình trạng hợp đồng và định giá chuyển nhượng

Hiện Holgado còn hợp đồng với America de Cali (Colombia) và, theo Transfermarkt, được định giá khoảng 700.000 euro (gần 17 tỷ đồng). Tiền đạo này chưa thi đấu từ tháng 9, thời điểm FIFA ban hành án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Án phạt của FIFA: mốc thời gian và các bên liên quan

Ngày 26/9, FIFA công bố án phạt liên quan tới việc cầu thủ dùng giấy tờ giả ở Malaysia. Các quyết định chính bao gồm:

FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Rodrigo Holgado cùng sáu cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng.

Theo En Cancha, Holgado và người đại diện đang chờ kết quả kháng cáo, kỳ vọng án phạt có thể được giảm để anh sớm tái xuất trong năm 2026 — thời điểm Coquimbo Unido muốn đón anh trở lại.

hiện anh vẫn đang chờ kết quả kháng cáo từ FIFA (Ảnh: FAM)

Vì sao Holgado vẫn là lựa chọn ưu tiên

Thứ nhất, thành tích cụ thể tại Coquimbo Unido là cơ sở vững chắc: 34 bàn và một danh hiệu tập thể quan trọng (Primera B 2018). Thứ hai, tiền đạo này đã chứng minh khả năng thích nghi với môi trường thi đấu tại Chile trong hai giai đoạn khác nhau, trong đó có lần trở lại theo dạng cho mượn năm 2023.

Thứ ba, nhu cầu nhân sự của Coquimbo Unido mang tính tức thời. Dưới thời HLV Esteban González, đội bóng đầu bảng cần một mũi nhọn đẳng cấp để duy trì nhịp ghi bàn khi bước vào mùa giải mới. Theo En Cancha, đó là lý do Holgado được đưa lên vị trí ưu tiên dù đang chịu án treo giò.

Tác động tiềm tàng tới tham vọng của Coquimbo Unido

Nếu kháng cáo thuận lợi và Holgado đủ điều kiện thi đấu, Coquimbo Unido có cơ hội sở hữu một chân sút từng tạo khác biệt tại chính CLB này. Kinh nghiệm thi đấu trong hệ thống và sự hiểu biết về môi trường Chile có thể giúp rút ngắn thời gian hòa nhập, qua đó bổ sung lực đẩy cho hàng công khi đội bóng đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu.

Tuy nhiên, mọi kịch bản đều phụ thuộc vào tiến trình giải quyết của FIFA. Trong thời gian chờ đợi, việc Coquimbo Unido sớm xác định Holgado là mục tiêu số một cho thấy kế hoạch rõ ràng trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời phản ánh niềm tin vào giá trị mà tiền đạo 30 tuổi có thể tái tạo khi trở lại sân cỏ.

Những mốc chính

Holgado từng khoác áo Coquimbo Unido, ghi 34 bàn và góp công vô địch Primera B 2018.

Tháng 9, FIFA ra án cấm thi đấu 12 tháng; Holgado ngừng ra sân từ thời điểm này.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ; Holgado và 6 cầu thủ khác bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng.

Tiền đạo 30 tuổi còn hợp đồng với America de Cali, định giá khoảng 700.000 euro theo Transfermarkt.

Theo En Cancha, Coquimbo Unido xem Holgado là mục tiêu chuyển nhượng số một; bản thân cầu thủ chờ kết quả kháng cáo, kỳ vọng tái xuất trong năm 2026.

Trong bối cảnh án phạt còn hiệu lực, việc một đội đầu bảng như Coquimbo Unido vẫn theo đuổi Holgado cho thấy sức nặng từ quá khứ thi đấu thuyết phục của anh tại Chile. Cánh cửa trở lại phụ thuộc vào quyết định của FIFA, nhưng kế hoạch của Coquimbo Unido đã được phác thảo rõ ràng.