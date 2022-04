Hôm nay (4/4), tất cả các trường học ở Nghệ An đón học sinh đi học trở lại

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay, tất cả các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài phải tạm thời nghỉ học trực tiếp do dịch Covid - 19. Riêng với bậc mầm non, hôm nay mới là ngày tựu trường.