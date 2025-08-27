Thứ Tư, 27/8/2025
Khỏe & Đẹp

Hôm nay ăn gì? 5 món thịt hao cơm, thơm mềm cho tiết trời se lạnh

Quốc Duẩn 27/08/2025 09:39

Hôm nay ăn gì? Bữa cơm thêm trọn vẹn với 5 món thịt thơm ngon, béo ngậy, dễ nấu, giúp cơ thể khỏe mạnh và ấm áp hơn mỗi ngày.

Mỗi độ thu sang, tiết trời dịu mát khiến bữa cơm gia đình thêm phần ấm áp và trọn vẹn. Sau những ngày hè oi ả, cơ thể thường hao tổn nhiều năng lượng, vì vậy đây được coi là “thời điểm vàng” để bồi bổ sức khỏe. Người xưa vẫn lưu truyền thói quen chế biến những món thịt béo ngậy, đậm đà hương vị để vừa lấy lại sức lực, vừa tạo cảm giác sum vầy, sung túc trong căn bếp.

Giữa nhịp sống hiện đại, thói quen ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi một bát canh nóng hay nồi thịt kho dậy mùi vẫn luôn là “chất keo” gắn kết cả gia đình. Và dưới đây là 5 món thịt thơm ngon, dễ nấu, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn thử ngay khi mùa thu gõ cửa.

Sườn non kho tàu – Mềm ngọt, dậy hương

Sườn non được kho cùng nước màu, hoa hồi, quế và tỏi tạo nên hương vị đậm đà, từng thớ thịt mềm tan trong miệng. Món ăn vừa đưa cơm vừa làm ấm bụng trong ngày thu se lạnh.

Thưởng thức 5 món thịt ngon cơm, thơm mềm cho tiết trời se lạnh

Thịt ba chỉ kho truyền thống – Béo ngậy vừa miệng

Thịt ba chỉ với nạc mỡ xen kẽ, kho nhừ với quế, hồi và nước mắm, tạo nên từng miếng thịt bóng mỡ sóng sánh, ngậy mà không ngán. Đây là món ăn gắn liền với ký ức bữa cơm nhà.

Thịt kho tàu kiểu lạ – Đậm vị tương ngọt

Khác biệt ở chỗ dùng thêm tương ngọt và rượu, thịt kho tàu theo công thức này cho hương vị lạ miệng, mềm nhừ mà vẫn giữ nguyên độ ngọt béo. Thích hợp để đổi vị cho bữa cơm ngày thường.

Thưởng thức 5 món thịt ngon cơm, thơm mềm cho tiết trời se lạnh

Bò hầm niêu đất – Thơm mềm khó cưỡng

Thịt bò gầu hoặc bò gân được hầm trong niêu đất cùng các loại gia vị truyền thống. Thịt nhừ mà không nát, thấm đều gia vị, ăn kèm cơm nóng hay bánh mì đều tuyệt hảo.

Thưởng thức 5 món thịt ngon cơm, thơm mềm cho tiết trời se lạnh

Bò kho cay – Món ngon ngày se lạnh

Bò bắp nấu cùng tương ớt, quế, hồi, vị cay nhẹ lan tỏa, ấm áp. Thịt bò mềm, nước sốt sánh đậm, thích hợp ăn với cơm nóng, bún hoặc bánh mì vào những ngày trời chớm lạnh.

Thưởng thức 5 món thịt ngon cơm, thơm mềm cho tiết trời se lạnh

Người xưa coi tiết thu là thời điểm “tích trữ năng lượng” để chuẩn bị cho mùa đông. Những món thịt thơm ngậy, bổ dưỡng không chỉ làm ấm cơ thể mà còn mang đến niềm vui sum vầy. Khi trời sang thu, bạn sẽ chọn món thịt nào cho bữa cơm gia đình?

