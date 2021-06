Hôm nay, hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi.

Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.

Riêng hội đồng thi Trường THPT DTNT tỉnh có 2 điểm thi là Trường THPT DTNT tỉnh và THPT Nguyễn Trãi.

Toàn tỉnh có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, bước vào kỳ thi năm nay Nghệ An chủ động giảm môn thi và thí sinh chỉ phải dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2 và Ngoại ngữ lấy điểm hệ số 1. Kết quả này cũng là một trong những căn cứ để lấy điểm tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.

Thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: M.H

Để chuẩn bị kỳ thi năm nay, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị số 19 để tăng cường công tác chỉ đạo và yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan cùng phối hợp để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để tổ chức thi đảm bảo cho kỳ thi tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Đây cũng là năm thứ 2 Nghệ An tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong điều kiện dịch Covid-19. Do đó, kỳ thi phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là vừa tổ chức kỳ thi an toàn, làm tốt công tác tuyển sinh, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác an toàn ở các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, đúng 8h sáng nay 3/6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, đúng 15h thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.