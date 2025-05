Chiều 14/5, tại Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tiền phong và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức Diễn đàn điều em muốn nói lần III, năm 2025.

Chương trình được triển khai với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới, có sự tham gia của chuyên gia tâm lý, bác sĩ, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cùng hơn 1.000 học sinh trên địa bàn tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh uỷ; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đại diện các ban, ngành liên quan.

Diễn đàn “Điều em muốn nói” là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới trong học đường.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong đã nêu lên thực trạng đang diễn ra tại nhiều trường học khi thuốc lá điện tử, các loại chất kích thích thế hệ mới đang ngày càng len lỏi vào đời sống học đường. Đồng thời, tấn công trực tiếp vào sức khỏe, nhận thức và tương lai của thế hệ trẻ - những người sẽ xây dựng đất nước sau này.

Đáng lo ngại hơn, thuốc lá điện tử - sản phẩm được quảng bá như một lựa chọn “an toàn hơn”, “thời thượng hơn” đang lừa dối giới trẻ. Với thiết kế bắt mắt, mùi hương hấp dẫn và dễ tiếp cận qua mạng xã hội, thuốc lá điện tử đã nhanh chóng trở thành cạm bẫy của không ít học sinh.

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh từ 13-15 tuổi của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá hiện nay khoảng 2,9% (giảm so với kết quả nghiên cứu năm 2014 là 4,0%). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh nữ sử dụng thuốc lá có dấu hiệu gia tăng (hiện nay khoảng 0,8%, tăng so với năm 2014 là 0,2%, chủ yếu là sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới). Tỷ lệ học sinh hút phải thuốc lá thụ động trong trường học là 35,7% (giảm so với kết quả nghiên cứu năm 2014 là 48,6%).