Xã hội Hơn 1.600 trẻ em miền núi Nghệ An nhận quà hỗ trợ sau bão Trong hai ngày 11 và 12/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Blue Dragon và Quỹ Canada triển khai chương trình trao quà hỗ trợ cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Wipha) và bão số 5 tại 7 xã miền núi: Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Xén, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Na và Nga My.

Tham dự chương trình có ông Colin Shonk, Bí thư thứ nhất Chính trị, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Blue Dragon; lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Tặng cặp, sách vở cho học sinh vùng lũ. Ảnh: Hồ Hoè

Đoàn đã trao hơn 1.600 suất quà với tổng trị giá 1 tỷ đồng, gồm nhu yếu phẩm, bộ dụng cụ học tập và một số trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, Đoàn còn giao 5 máy phát điện cho các xã nhằm đảm bảo sinh hoạt và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nguồn kinh phí do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ thông qua Tổ chức Blue Dragon.

Tặng nhu yếu phẩm cho các nhỏ chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Ảnh: Hồ Hoè

Cùng với hoạt động trao quà, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên một số hộ gia đình chịu thiệt hại nặng bởi cơn bão số 3. Nhiều gia đình hiện vẫn đang đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt và việc học tập của con em bị gián đoạn.

Ông Colin Shonk, Bí thư thứ nhất Chính trị, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng quà cho trẻ em tại xã Hữu Kiệm. Ảnh: Hồ Hoè

Đại diện Đại sứ quán Canada, ông Colin Shonk chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm thông trước những khó khăn mà trẻ em và người dân các xã miền núi Nghệ An đang phải trải qua sau 2 cơn bão. Thông qua chương trình hỗ trợ này, chúng tôi mong muốn góp phần giúp các em nhỏ và gia đình sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và phát triển trong điều kiện an toàn hơn..”

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã làm việc với Đại sứ quán Canada và Tổ chức Blue Dragon, đề xuất một số nội dung hợp tác để tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.