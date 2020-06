Hơn 1 ha rừng thông bị thiêu rụi sau vụ cháy ở Diễn An

Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Vụ cháy rừng tại xã Diễn An vào đêm 29/6 đã khiến 1ha rừng thông bị thiêu rụi. Diện tích cháy tuy không lớn nhưng lại liền kề nhiều vị trí trọng yếu, giáp với QL 1A, đền Cuông, khu vực dân cư. Công tác chữa cháy tại đây gặp nhiều khó khăn, gió Tây Nam thổi mạnh, cột lửa bốc cao và lan nhanh, trong khi lực lượng chữa cháy vừa đi dập lửa ở khu vực xóm 15, xã Diễn Phú (trong chiều ngày 29/6) đang thấm mệt.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực cứu rừng tại Diễn An. Ảnh: Văn Trường

Dù vậy, các lực lượng chữa cháy rừng luôn nỗ lực với quyết tâm cao, không để đám cháy lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân sống gần bìa rừng. Ngoài việc huy động các lực lượng chữa cháy, tỉnh cũng điều động thêm 16 xe cứu hỏa ra để phối hợp dập tắt lửa rừng.



Công an chữa cháy khẩn trương đưa "vòi rồng" lên núi dập lửa rừng. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê của UBND huyện Diễn Châu, có trên 1.800 người gồm kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân tham gia chữa cháy rừng ở Diễn An. Các lực lượng đã nhanh chóng thực hiện phương án cắt đường băng rộng cản lửa, khoanh vùng cháy, không để đám cháy lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho trên 200 hộ dân xóm 5 sống gần đám cháy.

Lực lượng kiểm lâm bám trụ để xử lý tro tàn. Ảnh: Văn Trường

Hiện tại, UBND huyện Diễn Châu đang cắt cử lực lượng dân quân tự vệ địa phương canh trực xử lý triệt để tro tàn phòng lửa bùng phát trở lại. Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí các xe cứu hỏa sẵn sàng trực chiến, hỗ trợ kịp thời khi đám cháy bùng phát trở lại.