Hơn 1 triệu giáo viên và học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024

Lễ khai giảng năm nay sẽ được các trường tổ chức đồng loạt vào 7 giờ 30 phút với hai phần gồm phần “Lễ” và phần “Hội”. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Lễ khai giảng phải tổ chức ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Trước thềm năm học mới, Sở cũng yêu cầu các nhà trường căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường...

Học sinh Trường THCS Quán Bàu - thành phố Vinh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Đình Tuyên

Trong ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các địa phương cũng tổ chức nhiều đoàn đến dự lễ khai giảng và chào đón năm học mới với nhiều trường học trong toàn tỉnh.

Năm học 2023 - 2024 , toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; Chiến lược quốc gia và Chiến lược của tỉnh về phát triển bền vững giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Niềm vui trong ngày tựu trường của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngàn (Con Cuông). Ảnh: Mỹ Hà

Năm học 2023 - 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông với việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện, toàn ngành tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp đã triển khai gồm 1, 2, 3, 6,7, 1 và sẽ tiếp tục triển khai trong năm học này với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Đồng thời, chuẩn bị điều kiện cho 3 lớp cuối cấp.

Lễ khai giảng sẽ được tổ chức với phần lễ và phần hội. Ảnh: Chiến Thắng

Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An đã đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá. Đồng thời, đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ chính là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo; Chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương, đơn vị trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt về chuyển đổi số ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu kép vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học, vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.