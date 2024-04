Hơn 100 hồ chứa ở Nghệ An chỉ đạt dưới 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An có 126/1.061 hồ chứa chỉ đạt 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước vụ xuân đang hiện hữu. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, các địa phương đang thực hiện vận hành hồ chứa tiết kiệm, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới lúa xuân và để dành cho cả vụ hè thu.

Một hồ chứa nước địa bàn xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, trâu ra gần giữa lòng hồ ăn cỏ. Ảnh: Văn Trường (chụp ngày 4/4/2024)

Thời điểm này tại đập Choạc xóm Yên Viên một số khu vực ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành đã khô cạn, trâu, bò ra tận gần giữa khu vực lòng hồ để ăn cỏ. Ông Phan Văn Vũ - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: Đập Choạc thuộc xóm Yên Viên tưới cho trên 30 ha lúa, hiện nay nguồn nước tại đây chỉ còn trên 30% dung tích.

Trước nguy cơ thiếu nước, ngay từ đầu năm xã đã chỉ đạo lực lượng quản lý hồ chứa xóm Yên Viên thực hiện việc mở tưới nước hợp lý, để dành nước tưới cho giai đoạn “căng thẳng” lúa làm đòng trổ bông. Đến nay hồ chứa này thực hiện cứ 10 ngày một đợt tưới từ 4-5 ngày.

Toàn xã Tiến Thành có 8 hồ chứa, phục vụ nước tưới cho trên 270 ha lúa xuân, tuy nhiên nguồn nước hồ chứa đang rất khó khăn. Có 3 hồ chứa đang được nâng cấp, 5 hồ chứa còn lại nguồn nước chỉ đạt từ 30-45%. Nguyên nhân là trong năm vừa qua tại khu vực này mưa ít nên nguồn nước chảy vào hồ chứa hạn chế. Để đối phó với tình trạng khó khăn trên, ngoài việc sử dụng nguồn nước tiết kiệm, vào giai đoạn nắng nóng, xã có kế hoạch đặt các trạm bơm dã chiến ở các khe suối, sông cụt, để bơm bổ sung cho diện tích lúa ở vùng cuối kênh.

Khu vực đập Sặt xã Tiến Thành, huyện Yên Thành nguồn nước cạn kiệt. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành cho hay: Vụ xuân năm nay Yên Thành gieo cấy trên 12.800 ha lúa, trong đó, vùng hồ chứa trên 3.500 ha. Huyện có gần 254 hồ chứa, hiện nay hầu hết hồ chứa do xã quản lý chỉ đạt mực nước từ 35-50% dung tích, về cơ bản có thể đảm bảo cho diện tích lúa xuân.

Tuy nhiên giai đoạn nắng nóng kéo dài, một số diện tích lúa ở vùng hồ chứa sẽ có nguy cơ thiếu nước. Vì vậy huyện chỉ đạo các xã, đơn vị quản lý thuỷ lợi, tập trung quản lý nguồn nước, chống thất thoát đảm bảo nguồn nước để tưới lúa xuân. Thời điểm này, huyện Yên Thành còn đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp 6 hồ chứa trên địa bàn, sớm hoàn thành để tích nước cho vụ hè thu tới.

Hồ chứa nước Khe Dứa xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ chỉ còn 40% dung tích nước. Ảnh: Văn Trường (chụp ngày 4/4/2024)

Cũng nằm trong tình trạng trên, địa bàn huyện Tân Kỳ, hiện có khá nhiều hồ chứa mực nước giảm sút. Đại diện Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tân kỳ cho biết: Đơn vị quản lý 7 hồ chứa trên địa bàn, tưới cho 1.200 ha lúa, đến nay có 5/7 hồ chứa mực nước chỉ đạt 35-50%. Trong đó có hồ chứa nước Trường Thọ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ hiện chỉ còn trên 35% dung tích nước, hồ chứa nước Khe Dứa xã Nghĩa Phúc còn 40% dung tích nước.

Để đảm bảo nguồn nước tưới lúa xuân, đơn vị đã thực hiện điều tiết, dồn ép nước hợp lý, thực hiện tưới theo phương châm “gần thấp tưới sau, xa cao tưới trước”. Lên phương án đặt máy bơm dã chiến tại một số vùng khe, suối, sông cụt, bơm nước hồi quy lên để “cứu” lúa giai đoạn nắng nóng.

Một hồ chứa của huyện Tân Kỳ nguồn nước giảm sút báo động. Ảnh: Văn Trường

Thông tin từ Chi cục Thuỷ lợi, Nghệ An có 1.061 hồ chứa, tính đến thời điểm này có 126 hồ chứa chỉ đạt dưới 50% dung tích, trong đó có 108 hồ chứa do địa phương quản lý, 18 hồ chứa do các công ty TNHH thủy lợi quản lý.

Theo dự báo vùng hồ đập một số diện tích sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn lúa làm đòng trổ bông. Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống hạn, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa. Có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên, tiết kiệm nước; tưới lúa xuân và để dành cho cả vụ hè thu.

Hồ chứa Trường Thọ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ hiện chỉ còn trên 35% dung tích nước. Ảnh: Văn Trường

Các địa phương cần tập trung triển khai nạo vét các kênh mương, bờ vùng, bờ thửa; gia cố các bờ đập, bơm tát, tiến hành kiểm tra và sửa chữa, tu bổ công trình. Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa, công trình thuỷ lợi đang được nâng cấp trên địa bàn tỉnh để tích nước kịp thời cho vụ hè thu tới.