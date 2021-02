Hơn 100 người ở Nghệ An phải đón Giao thừa trong khu cách ly tập trung

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, trong ngày 11/2 (tức 30 Tết Tân Sửu 2021), toàn tỉnh tiếp nhận mới 2.749 trường hợp để cách ly, theo dõi sức khỏe, 66 trường hợp kết thúc thời gian cách ly.

Hiện tại, có 24.151 trường hợp ở Nghệ An nằm trong diện cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số này, có 24.028 người được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Phần lớn họ là những người về quê ăn Tết từ các địa phương có dịch trong cả nước.

Hơn 100 người phải đón Giao thừa trong khu cách ly tập trung ở Nghệ An. Ảnh minh họa:TC

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19, có hơn 100 người ở Nghệ An đã phải đón Giao thừa trong các khu cách ly tập trung. Trong đó, có 104 người ở khu cách ly tập trung tuyến huyện; 9 người ở khu cách ly tập trung tuyến tỉnh và 10 người đang cách ly điều trị tại bệnh viện. Trong số những trường hợp đang cách ly tập trung ở Nghệ An, có 14 trường hợp thuộc diện F1, tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.



Đến nay, CDC Nghệ An đã lấy 33.748 mẫu xét nghiệm Covid-19, có 33.684 mẫu âm tính, 64 mẫu chờ kết quả.