Hơn 1.000 cơ sở ở Nghệ An vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Chiều 18/1, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã có chuyến kiểm tra tại tỉnh Nghệ An. Đoàn do bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) dẫn đầu. Cùng đi còn có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng Sau khi kiểm tra trực tiếp tại siêu thị Mega Market Vinh, đoàn đã có buổi làm việc với đại diện các cơ quan ban, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An. Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An cho biết, trong năm 2021, Nghệ An đã thành lập gần 1.200 đoàn liên ngành, chuyên ngành để kiểm tra, thanh tra hơn 10.000 cơ sở. Kết quả cho thấy, hơn 9.200 cơ sở đạt (89,78%), 1.056 cơ sở vi phạm (chiếm 10,22%). Qua kiểm tra đã xử phạt với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.



Ngoài ra, Cục quản lý thị trường đã tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa quá hạn sử dụng, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng. Công an tỉnh thu giữ 28.120 động vật, sản phẩm động vật không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ; 12,2 tấn hàng hóa, thực phẩm bẩn, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xử; 17,1 tấn sẩn phẩm động vật bốc mùi cùng nhiều mặt hàng thực phẩm khác không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An trong một lần kiểm tra an toàn thực phẩm tại siêu thị. Ảnh: Thành Chung Các lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm chủ yếu như không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm tra thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy...



Cũng theo ông Quy, năm 2021, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm 5 người mắc, không có trường hợp tử vong (giảm 2 vụ và 12 người mắc so với năm trước).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Việt Nga đánh giá cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Nghệ An, khi mà các ngành đều có những công văn chỉ đạo riêng và được triển khai rất nghiêm túc. Đặc biệt, Cục phó Cục an toàn vệ sinh thực phẩm đánh giá cao khi UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 11 vào tháng 5/2021 quy định về phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Quyết định này đã phân cấp mạnh mẽ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là cho cấp huyện và cấp xã.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao công tác truyền thông của Nghệ An về vấn đề an toàn thực phẩm. Đây là một mặt trận rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bối cảnh hiện nay.