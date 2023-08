Hơn 1.000 phạm nhân tại Nghệ An được giảm án dịp Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Đây là số phạm nhân đang thụ án tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Trại giam số 6, Trại giam số 3 và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và của Trại giam số 3, Trại giam số 6 (Bộ Công an), Hội đồng xét giảm án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định công nhận xét giảm án cho 1.179 phạm nhân. Trong đó, giảm án theo đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An là 35 phạm nhân (Trại tạm giam Công an tỉnh 26 phạm nhân, còn lại là các phạm nhân đang chấp hành án tại các nhà tạm giữ thuộc công an cấp huyện), Trại giam số 3 có 517 phạm nhân, Trại giam số 6 có 627 phạm nhân.

Cụ thể, số phạm nhân giảm từ chung thân xuống 30 năm: 5 phạm nhân; Số phạm nhân được đề nghị giảm hết: 28 phạm nhân; Số phạm nhân giảm từ 1 tháng đến 28 tháng là 1.146 phạm nhân.

Số phạm nhân được giảm án dịp Quốc khánh 2/9 đều có đủ điều kiện chấp hành hình phạt; có quá trình cải tạo tiến bộ; chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo...

Chủ tịch Hội đồng giảm án, đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết, việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta được cụ thể hóa trong bộ Luật Hình sự, bộ Luật Tố tụng Hình sự và Luật Thi hành án hình sự nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cải tạo của các phạm nhân. Qua đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân cũng là động lực giúp cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động, cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt tiếp theo. Tuy nhiên, Hội đồng căn cứ quy định của pháp luật, bên cạnh chấp nhận mức giảm theo đề xuất của các Trại còn cắt, hoặc hạ mức giảm án đối với các phạm nhân có tiền án, tiền sự, hoặc phạm nhân chưa thực hiện xong việc bồi thường dân sự, việc truy thu, cấp dưỡng, Trại đề nghị mức giảm cao… nên cần hạ để phạm nhân có thêm thời gian thử thách.