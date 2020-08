Hơn 120 học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn miền núi được khám sức khỏe miễn phí

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho học sinh nghèo, mồ côi không nơi nương tựa. Ảnh: Lâm Tùng

Chương trình "Thắp sáng ước mơ - 2020" với sự phối hợp thực hiện của các đơn vị: Sở Y tế Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Truyền hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh có hơn 120 học sinh tham gia. Các em là trẻ mồ côi, con em đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới Nghệ An: H’Mông, Thái, Khơ Mú, Đan Lai,... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã vươn lên học tập tốt.



Mỗi em đều có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, có em bố mẹ sống ly hôn rồi bỏ quê đi làm ăn xa, ở với ông bà già yếu, không nơi nương tựa; có em cả bố, mẹ hoặc một trong hai người chết để lại các em bơ vơ; hay bố, mẹ ốm nặng không còn khả năng lao động, điều kiện, hoàn cảnh sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc... nên không có điều kiện chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ.

Các y, bác sỹ lấy máu xét nghiệm cho các em học sinh. Ảnh: Lâm Tùng Đồng hành cùng chương trình "Thắp sáng ước mơ - 2020", Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã thành lập đoàn gồm 80 y, bác sỹ và nhân viên phục vụ tổ chức khám sàng lọc miễn phí, phát hiện bệnh lý để điều trị hiệu quả cho các em học sinh.



Trong thời gian 1 ngày, với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như hệ thống labo xét nghiệm, máy siêu âm, máy nội soi tai mũi họng, máy điện tim, chụp x-quang,... các em đã được khám nội tổng quát; khám ngoại; khám cơ xương khớp; mắt, nội soi tai - mũi - họng; răng - hàm - mặt; siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu.