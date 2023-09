Hơn 1.200 học sinh Nghệ An tham gia Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An nhằm hưởng ứng tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông năm 2023.

Sáng 30/9, tại Trường THPT Nghi Lộc 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 90 người. Điều đó cho thấy, cần tích cực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên trong tham gia giao thông.

Năm 2023, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Tỉnh đoàn Nghệ An xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng tinh thần, nếp sống thượng tôn pháp luật từ sự tự giác, ý thức, và hành động của mỗi người. Đặc biệt là bắt đầu từ mỗi đoàn viên, thanh niên trong đó có các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, nhiều suất quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 150 hoạt động tuyên truyền, 20 hội thi, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông; làm mới và duy trì 45 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, bàn giao 14 công trình cảnh báo an toàn giao thông và tai nạn thương tích tự động bằng năng lượng mặt trời.

Ngoài ra còn tổ chức hiệu quả hơn 60 hoạt động ra quân xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình “Cổng trường an toàn văn minh”,“Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An tiến hành ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí Năm An toàn giao thông năm 2023 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Bởi đây chính là lực lượng quan trọng để lan tỏa thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông an toàn”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng "Học sinh với an toàn giao thông năm 2023" được tổ chức tại Trường THCS Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, cần tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền về chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các tổ chức trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tích cực chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động, nhân rộng các mô hình, điển hình, đội hình tiêu biểu tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông”.

Học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5 tham gia Hội thi Truyền thông "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Ảnh: Thanh Quỳnh

Lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn cho các em học sinh kiến thức, kỹ năng an toàn khi lái xe. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình ngày hội, Tỉnh đoàn Nghệ An dành tặng Trường THPT Nghi Lộc 5 hai máy in trị giá 8 triệu đồng; Tỉnh đoàn - Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng dành tặng cho nhà trường 3 tủ đựng sách trị giá 5 triệu đồng; Tỉnh đoàn - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tặng 16 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Khám và cấp kính mắt miễn phí cho học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5; Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã tiến hành trao thưởng cuộc thi vẽ tranh cổ động “Chúng em với an toàn giao thông". Đội hình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện làm việc trên tuyến Quốc lộ 7C và Quốc lộ 48E đoạn qua huyện Nghi Lộc phía tây Quốc lộ 1A gồm 11 thành viên cũng đã được ra mắt.

Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông” đã thực sự trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài Nghi Lộc, hoạt động Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông” năm 2023, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tại 3 điểm khác gồm huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Các hoạt động này đã thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh trong việc góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành kéo giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.