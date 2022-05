Hơn 1500 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Chiều 27/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông Hiếu tự vẫn vào chiều qua (26/5).

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay, năng suất lúa sụt giảm so với các năm trước, giá lúa thương phẩm cũng giảm mạnh, nông dân kém vui.

(Baonghean.vn) - Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Mặc dù có sự khác nhau về quy mô, tính chất hoạt động, về thời gian và không gian, về tên gọi và ngành chủ quản… nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.