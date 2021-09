Hơn 1.600 học sinh Nghệ An đang bị mắc kẹt ở các tỉnh chưa về đi học được

Trước thực tế còn có rất nhiều học sinh chưa thể về đi học, Sở cũng đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT của 62 tỉnh, thành trong cả nước đề nghị các đơn vị bạn hỗ trợ, giúp đỡ học sinh Nghệ An trong thời gian các em đang bị mắc kẹt do dịch Covid-19. Tại Nghệ An trong thời gian vừa qua, khi nhiều địa phương phải cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, cũng đã có khoảng 2.000 em học sinh ở các tỉnh ở trong các khu vực cách ly, không thể về học được, Sở cũng đã lên phương án tổ chức cho các em học tạm, học làm quen nếu như gia đình, các em có nhu cầu. Riêng đối với học sinh Nghệ An hiện nay chưa thể về học, Sở cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, và các đơn vị trực thuộc phải theo dõi sát, tổ chức dạy học trực tuyến, cung cấp tài liệu, bài giảng cho các em giúp các em nắm kiến thức, để sau khi quay về thì có thể theo kịp chương trình ngay.