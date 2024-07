Kinh tế Hơn 2,3 triệu tấn hàng thông qua Cảng Nghệ Tĩnh 6 tháng đầu năm nhiều khó khăn tác động tới Cảng Nghệ Tĩnh do nguồn hàng bị chia sẻ, suy thoái kinh tế chưa hồi phục. Với nhiều giải pháp kinh doanh, quyết tâm, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 2.351.557 tấn, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn hàng gặp khó

Cảng Nghệ Tĩnh những ngày tháng 7 thời tiết âm u đón những cơn bão và áp thấp ngoài khơi xa nên không khí xếp dỡ hàng rất khẩn trương. Một con tàu lớn hơn 1 vạn tấn từ Trung Quốc cập cảng đang chờ bốc ka li, bên cạnh là những con tàu vào "ăn" hàng đá trắng. Thời điểm này tại khu vực Cảng Cửa Lò và Nghi Thiết (Nghi Lộc) có 3 cảng đồng thời hoạt động gồm bến số 6 Cảng Cửa Lò của Công ty Việt Nhật, Cảng Vissai và Cảng Nghệ Tĩnh nên các tàu vào các bến khác nhau, phân tán lượng hàng vốn tập trung vào Cảng Nghệ Tĩnh như trước đây. Do vậy, hàng hóa ít hơn, những bất cập mới nảy sinh đòi hỏi lãnh đạo các cảng tập trung giải quyết để cùng tồn tại.

Cảng Nghệ Tĩnh đón tàu lớn vào cập cảng. Ảnh: Châu Lan

Ông Yên Văn Phúc - Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò cho biết: Do Cảng Cửa Lò hiện đón được tàu dưới 1,3 vạn tấn nên những tàu có trọng tải lớn hơn đã đổ bộ sang Cảng Vissai làm nguồn hàng bị san sẻ. Hàng quặng barit 6 tháng đầu năm 2024 qua Cảng Cửa Lò chỉ đạt 100.474 tấn, giảm 43,08% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân mặt hàng này có nhu cầu sử dụng tàu trọng tải lớn từ 40.000 DWT đến 60.000 DWT, và những size tàu này không thể cập cầu tại Cảng Cửa Lò do cầu cảng cạn. Và nếu cập phải dùng xà lan chuyển tải ra tàu lớn mất chi phí cao hơn nên để tiết kiệm chi phí, khách hàng đã chuyển mặt hàng quặng barit sang khai thác tại Cảng Vissai.

Hàng quặng sắt 6 tháng đầu năm 2024 đạt 385.049 tấn, giảm 2,93% so với cùng kỳ năm 2023. Hàng này giảm sản lượng là do khách hàng cũng đã sử dụng cỡ tàu lớn và chuyển sang khai thác ở Cảng Vissai...

Bến số 5, số 6 Cảng Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Trước tình trạng cạnh tranh gắt gao sản lượng, các doanh nghiệp trong hiệp hội đã trao đổi và cùng thống nhất không cạnh tranh thiếu lành mạnh, bên cạnh đó Cảng Nghệ Tĩnh tập trung phục vụ tốt khách hàng bằng tinh thần chuyên nghiệp, lợi thế máy móc phương tiện, cần cẩu của một cảng hàng đầu khu vực.

“ Ông Bùi Kiều Hưng - Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh cho biết: Trong những khó khăn đó, một số mặt hàng thông qua cảng cũng có sự tăng trưởng như phân bón, đá các loại, thức ăn gia súc.

Cụ thể, hàng phân bón các loại sản lượng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 659.555 tấn, tăng 75,42% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân trong kỳ một số khách hàng tập trung nhập khẩu mặt hàng này phục vụ cho thị trường nội địa Việt Nam; Nhà máy kali tại Lào nâng cao công suất dây chuyền sản xuất và tập trung quá cảnh hàng qua Việt Nam để xuất đi Trung Quốc. Hàng đá các loại sản lượng đạt 171.088 tấn, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm 2023. Do trong kỳ, khách hàng tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc có gia tăng đơn hàng tiêu thụ nên đã góp phần làm tăng sản lượng mặt hàng này thông qua cảng.

Thức ăn gia súc sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 91.839 tấn, tăng 50,19% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt hàng này tăng do ngành chăn nuôi Việt Nam đang có những bước phục hồi tích cực sau những khó khăn trong vài năm qua. Việc tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản lượng nông nghiệp và tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước.

Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2024, Cảng Cửa Lò đạt 119, 6 tỷ đồng, tăng 10,39% so với cùng kỳ và đạt 59,81% so với kế hoạch năm 2024, hoàn thành nộp thuế cho Nhà nước và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 13 tỷ đồng.

Nỗ lực vượt khó

Như đã nêu, ngoài việc bị cạnh tranh nguồn hàng, Cảng Nghệ Tĩnh còn gặp khó do nằm sát địa bàn khu dân cư nên hoạt động khai thác cảng đối với một số mặt hàng bị ảnh hưởng do phát sinh bụi và tiếng ồn. Ví như quặng sắt, từ tháng 4/2024, doanh nghiệp chỉ tập trung xuất tàu hàng quặng sắt đang tồn đọng lưu tại bãi và giảm sản lượng hàng nhập về bãi.

Khó khăn nữa chưa được giải quyết triệt để đó là tàu cá chen chúc lấn chiếm hết cầu cảng, đặc biệt những ngày mưa gió, bão, áp thấp nhiệt đới. Đây đồng thời cũng là thời điểm nhiều mặt hàng cần giải phóng nhanh cho khách hàng nhưng nhiều lúc cầu cảng bị tàu cá neo đậu chiếm chỗ. Một khu vực dự kiến làm bến tránh trú tạm cho tàu cá đã được tính toán nhưng chưa có nguồn vốn để thực hiện. Bên cạnh đó là con đường dân sinh đi phía ngoài cảng để phục vụ nhân dân đi lại và tránh đi vào khu vực sản xuất hiện vẫn chưa tiến hành xây dựng.

Tàu trọng tải lớn cập Cảng Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác cũng giảm sản lượng như: Gỗ tròn sản lượng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 8.999 tấn, giảm 56,31% so với cùng kỳ năm 2023; hàng than sản lượng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 53.524 tấn, giảm 37,11% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân do nguồn hàng than đầu nguồn khan hiếm ưu tiên cho các nhà máy nhiệt điện và nhu cầu sử dụng mặt hàng than tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh giảm. Các mặt hàng giảm cũng do luồng vào cảng bị bồi lắng chỉ còn - 0,5 mét. Bên cạnh đó, còn do thực hiện việc di dời để quy hoạch lại hệ thống bãi chứa hàng và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Ông Bùi Kiều Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho biết thêm: Giải pháp hiện nay mà cảng đang thực hiện để tồn tại và tạo việc làm cho hơn 300 lao động đó là tìm kiếm thêm nhiều việc làm ngoài cảng, như vận tải hàng hóa, khai thác năng lực máy móc, thiết bị cho các dịch vụ lân cận. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng, Tăng cường công tác đầu tư, cải tiến phương tiện, hạ tầng, thiết bị, công cụ sản xuất. Lấy khách hàng làm trung tâm, tìm kiếm khách hàng mới tại các khu công nghiệp, nhà máy, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh...

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua, Cảng Cửa Lò cũng đã cố gắng nỗ lực có nhiều biện pháp để giảm thiểu như đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng đường nội bộ, cầu cảng, nhà kho chứa hàng, hệ thống lưới chống và máy hút bụi, xe tưới nước... và vẫn quan tâm tối đa vấn đề này. Bên cạnh đó, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong cảng bằng các chế độ khám định kỳ, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ mát, thi đua các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các vấn đề khác Cảng Nghệ Tĩnh đang nỗ lực phối hợp với thị xã, cảng vụ, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò... để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.