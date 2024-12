Bạn cần biết Hơn 250 giáo viên Nghệ An được tập huấn chương trình Tin học theo chuẩn quốc tế ICDL Sáng 7/12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An khai mạc khóa tập huấn chương trình Tin học quốc tế ICDL cho cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những nội dung được triển khai nhằm thực hiện thành công kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kế hoạch này được thực hiện theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực Tin học cho học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2024-2030".

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc lớp tập huấn chương trình Tin học quốc tế ICDL. Ảnh: M.H

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa của chương trình này. Trong bối cảnh năm học 2024-2025, năm học hoàn tất việc thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, việc dạy và học môn Tin học càng trở nên thiết thực.

Theo đó, nếu trước đây môn Tin học trong chương trình cũ chỉ là môn lựa chọn ở bậc THCS và môn tự chọn ở bậc THPT, thì trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Tin học đã được đưa vào giảng dạy từ lớp 3 và trở thành môn học bắt buộc ở các khối lớp. Đặc biệt, năm nay, môn Tin học sẽ là một trong những môn học mà học sinh có thể lựa chọn để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: M.H

Trước những thay đổi trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: “Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng của giáo dục Tin học trong các nhà trường. Trong bối cảnh phát triển của đất nước, đặc biệt là trong quá trình thực hiện kinh tế số và chuyển đổi số, vai trò và ý nghĩa của môn Tin học trong giáo dục càng trở nên nổi bật”.

Từ thực tế này, trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã tham mưu với UBND tỉnh và đã được phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực Tin học cho học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2024-2030".

Ban Tổ chức chương trình tặng hoa cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đến tham dự lớp tập huấn. Ảnh: M.H

Để thực hiện thành công đề án, việc nâng cao năng lực cho giáo viên Tin học nòng cốt theo chuẩn quốc tế ở cấp THPT và các cấp học khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nội dung tập huấn tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Tin học ứng dụng cơ bản, Tin học ứng dụng nâng cao và Khoa học máy tính.

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn chương trình Tin học quốc tế, giáo viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, tham gia kỳ thi và nhận chứng chỉ quốc tế ICDL. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn rằng, các thầy, cô giáo khi trở về thực tế giảng dạy sẽ áp dụng những đổi mới tích cực để nâng cao chất lượng dạy học, tiếp cận chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các giáo viên cần lan tỏa những giá trị tích cực đến đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường, cùng phát triển năng lực chuyên môn. Điều này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả và chất lượng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục. Đây cũng là tiền đề quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục trong từng cơ sở.

Đại diện tổ chức ICDL Việt Nam tập huấn cho các giáo viên về chương trình Tin học theo chuẩn quốc tế. Ảnh: M/H

Tại lễ khai mạc khóa tập huấn triển khai Chương trình Tin học quốc tế, ông Diệp Xuân Tuấn Anh - đại diện đơn vị điều hành Tổ chức ICDL tại Việt Nam đã chia sẻ về một số hoạt động của Tổ chức ICDL tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là tổ chức quản lý toàn cầu bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, bộ chứng chỉ ICDL đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 24.000 trung tâm khảo thí và trở thành chuẩn đánh giá kỹ năng công nghệ thông tin được công nhận trên toàn cầu.

Chương trình Tin học quốc tế ICDL có đối tượng học rất đa dạng, bao gồm học sinh tiểu học, trung học, sinh viên đại học, sau đại học và cả những người đi làm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Mục tiêu của ICDL là phổ cập kỹ năng công nghệ thông tin cho toàn xã hội, giúp theo kịp sự phát triển của công nghệ số trên toàn thế giới.

Các giáo viên tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị phối hợp thực hiện. Ảnh: M.H

Đại diện Tổ chức ICDL cam kết sẽ đồng hành cùng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An để triển khai Chương trình ICDL một cách sâu rộng và chất lượng đến các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Điều này nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà đề án đã đề ra.