Giáo dục Hơn 270.000 giáo viên và học sinh Nghệ An tham gia Tháng tự học tiếng Anh Sáng 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết Tháng tự học tiếng Anh năm 2025.

Tháng tự học tiếng Anh được ngành Giáo dục triển khai nhằm thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Trong suốt 1 tháng triển khai, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành, sự đồng hành của các nhà trường và nỗ lực của giáo viên, học sinh, phong trào tự học tiếng Anh đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Toàn tỉnh có 174.204 học sinh (chiếm 56,65%) và 9.791 giáo viên (chiếm 66,49%) đến từ 491 trường tham gia.

Nhiều trường đạt tỷ lệ học tập cao như THCS Thanh Thủy, THCS Nghi Thuận, TH&THCS Bắc Thành, PTDTNT THCS Quế Phong, THCS Đặng Chánh Kỷ…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình học, 49.934 học sinh hoàn thành bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, đạt 87,21% số đăng ký; 37.023 học sinh tham gia các khóa học trực tuyến, chiếm 74,14%. Ở đội ngũ giáo viên, 5.586 người hoàn thành bài kiểm tra năng lực (92,41%) và 4.139 người tham gia học trên hệ thống (74,10%). Các khóa học được lựa chọn nhiều nhất gồm: Academic English (39.829 học viên), IELTS (948 học viên) và English Foundation (303 học viên).

Các giáo viên và học sinh tham dự buổi lễ tổng kết. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao nỗ lực của các nhà trường, thầy cô và học sinh; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành FSEL.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, tiếng Anh đóng vai trò tiên phong để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức thế giới, hội nhập toàn cầu, là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và quốc gia.

Theo ông Thái Văn Thành, mặc dù triển khai vào thời điểm cuối năm học, khi nhiều học sinh chuẩn bị kỳ thi cuối cấp, nhưng với tinh thần chủ động, mô hình học trực tuyến đã phát huy ưu thế, giúp học sinh có thể tự học mọi lúc, mọi nơi, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Ban Tổ chức khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với FSEL tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh toàn bộ học sinh lớp 5 và lớp 9 để có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Đồng thời, từ kết quả Tháng tự học tiếng Anh năm nay, ngành sẽ tiếp tục phát động các đợt tự học thường xuyên, tạo thói quen sử dụng và quản trị tiếng Anh trong nhà trường, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ Nghệ An.

Công ty Cổ phần Five- Star Elearning (FSEL) và Quỹ Tấm lòng Việt VTV trao 100 suất học bổng cho học sinh tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ tổng kết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng cho 15 trường học, 220 học sinh và 28 giáo viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Five-Star Elearning (FSEL) và Quỹ Tấm lòng Việt - VTV đã trao 100 suất học bổng cho học sinh tiêu biểu của tỉnh.