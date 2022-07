Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm năm 2022

(Baonghean.vn) - Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho những học sinh đam mê Hóa học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT Hà Nội xử lý cá nhân tung tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vingroup.

(Baonghean.vn) - Cử tri gửi gắm những kiến nghị, đề xuất đến kỳ họp họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; Nghệ An bắt đầu duyệt tuyển sinh và công bố điểm chuẩn lớp 10; Giá vàng liên tục giảm, người dân Nghệ An mua vàng tích trữ… là những thông tin nổi bật ngày 11/7.

(Baonghean.vn) - Tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng biển Sailing Bay Ninh Chữ do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, Tecco và các đối tác kiến tạo đón đầu lượng khách du lịch đang ngày càng tăng nhanh tại Ninh Thuận.

(Baonghean.vn)- Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đặt tên đường ở một số tuyến đường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường nên lấy tên các danh nhân gắn liền với lịch sử của tỉnh, tên đường nên ngắn gọn để dễ nhớ và có ý nghĩa (như đoạn đường từ đường tàu thống nhất đến xóm 7, xã Hưng Chính đặt tên là Đặng Thị Hồng Vân nhân dân có ý kiến là chưa phù hợp vì tên dài và không gắn liền với lịch sử của tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13243 ngày 11-7-2022

(Baonghean.vn) - Sau nhiều phiên điều chỉnh giảm liên tiếp, sáng nay (11/7), giá vàng tại các cửa hàng vàng uy tín tại Nghệ An đang niêm yết các mức giá dao động từ 66,5 triệu đồng – 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng – 69,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá nằm ở vùng thấp nhất trong 9 tháng qua.

Trong sự kiện mới đây, Phạm Hương giải thích lý do cô chưa bao giờ công khai danh tính ông xã, cùng với đó là những tâm sự sau 4 năm rời xa làng giải trí.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 7h sáng nay (11/7) ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông nên chiều và đêm nay (11/7), vùng biển nhiều nơi có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đã chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn trong bối cảnh mới để điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, cử tri và nhân dân tỉnh nhà cũng gửi gắm đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII những kiến nghị, đề xuất để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

(Baonghean.vn) - The Vitamin Shoppe Nghệ An- store cửa hàng nằm trong chuỗi store toàn cầu của The Vitamin Shoppe Hoa Kỳ - có địa chỉ tại Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.