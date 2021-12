Hơn 300 đại biểu sẽ tham dự Hội thảo Du lịch Việt Nam được tổ chức tại Nghệ An

Sáng 24/12, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo chuẩn bị cho Hội thảo du lịch Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển”.

Khoảng 300 đại biểu tham dự Hội thảo

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã trình bày Thông cáo báo chí với nội dung: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển”.

Có khoảng 300 đại biểu là các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự Hội thảo. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu tại sự kiện này.

Để chuẩn bị tốt các nội dung Hội thảo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, khảo sát tại các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, một số địa phương và làm việc với các bên liên quan. Ban tổ chức Hội thảo cũng đã nhận được gần 100 tham luận với nội dung phong phú và chuyên sâu.

Hội thảo bao gồm 02 phiên. Trong Phiên chuyên đề, Hội thảo sẽ nghe báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tham luận và thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp về chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch.

Trong Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ; các báo cáo đánh giá về tác động của dịch COVID-19, đề xuất giải pháp phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023 của các bộ, ngành và ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp.

Hội thảo là sự tiếp nối của các cơ quan của Quốc hội, làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: “Phục hồi và phát triển bền vững”, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” đưa du lịch phục hồi, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm vui mừng khi được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chọn làm điểm tổ chức Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Nghệ An, cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Khi được lựa chọn làm điểm tổ chức Hội thảo, tỉnh Nghệ An đã gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị như điểm diễn ra Hội thảo tại thị xã biển Cửa Lò, nơi ăn nghỉ cho khoảng 300 đại biểu về tham dự; xây dựng tour, tuyến để đại biểu về tham quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và tuyên truyền trực quan.

Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các đại biểu, phóng viên và nhân dân có nhu cầu tham dự, trước khi vào phòng Hội thảo đều được test nhanh Covid-19.

Qua đây, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các phóng viên, nhà báo dịp này chú trọng hơn nữa việc tuyên truyền hình ảnh quê hương, con người Nghệ An, nhất là các khu, điểm du lịch, tiềm năng du lịch của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tìm giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện "bình thường mới"

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đặt câu hỏi trao đổi về các vấn đề: Mục tiêu, kỳ vọng khi tổ chức Hội thảo? Sau Hội thào, ngành du lịch Nghệ An sẽ đưa ra giải pháp gì để phục hồi và phát triển? Công tác truyền thông, quảng bá của tỉnh Nghệ An trong dịp diễn ra Hội thảo và Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp như thế nào?...

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, nhà báo, các đồng chí chủ trì họp báo khẳng định Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành Du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, là dịp để trao đổi, thảo luận về định hướng, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp hợp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời điểm hiện tại và hoàn chỉnh kế hoạch, lộ trình phục hồi và phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, tạo bước đột phá, từng bước đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Về các câu hỏi liên quan đến tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long cho biết Nghệ An đã xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trước mắt là việc tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Nghệ An sẽ mở cửa đón khách du lịch trên cơ sở đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm “5K” và chỉ đạo các cơ sở du lịch xây dựng phương án cụ thể để xử lý khi xẩy ra tình huống xuất hiện các ca nhiễm…