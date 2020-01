Hơn 3.300 cơ sở ở Nghệ An vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, qua thanh tra, kiểm tra hơn 20.000 cơ sở kinh doanh, cho thấy, có 17.222 cơ sở đạt (83,8%) và 3.325 cơ sở không đạt (chiếm 16,2%), có 3.317 cơ sở vi phạm, trong đó nhắc nhở 2.000 cơ sở và phạt tiền 1.317 cơ sở với số tiền phạt là 1.892.029.000 đồng.

Trong vòng 9 tháng, từ ngày 1/1/2019 đến 30/9/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập 9 đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện 3.300 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong số những cơ sở vi phạm, có khá nhiều “thương hiệu lớn”. Ở thành phố Vinh là Nhà hàng Vườn Đá (hộ kinh doanh vườn đá Suiseki); Nhà hàng Ngọc Châu 3 (Công ty TNHH TM và DV Ngọc Châu - Nhà hàng Ngọc Châu III); Khách sạn Vinh Plaza (chi nhánh Công ty CP Thương mại - Vinh Plaza); Khách sạn Avatar; Nhà hàng Con Bò Vàng (Công ty TNHH Green Park); Nhà hàng Ẩm thực Việt (Công ty CP Ẩm thực Việt); Cơm tấm Sài Gòn 66 Nguyễn Văn Cừ (hộ kinh doanh Trần Văn Phan; Nhà hàng hải sản Việt (hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vân)....



Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm làm 66 người nhập viên nhưng may mắn không có trường hợp tử vong. Trong đó có 2 vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật, 2 vụ không rõ nguyên nhân. So với cùng kỳ năm 2018 thì số vụ, số người mắc, số người tử vong đều giảm (năm 2018 xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm làm 57 người mắc, trong đó có 4 người tử vong).

Cũng trong thời gian này, đơn vị đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban hành bộ tài liệu hướng dẫn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho tuyến huyện, xã; Quyết định về việc ban hành Đề án "Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025"...