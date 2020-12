Hơn 3.500 học sinh, sinh viên Nghệ An tham gia Giải chạy 'S-Race 2020'

Sáng 27/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban sản xuất các chương trình thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty Truyền thông Unicomm, với sự đồng hành của Tập đoàn TH true MILK tổ chức Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên “S-Race 2020”. Giải có sự tham gia của hơn 3.500 học sinh, sinh viên.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng lãnh đạo, cơ quan thuộc Bộ tham dự Lễ khai mạc và cổ vũ cho các học sinh, sinh viên. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn TH. Trước Lễ khai mạc, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tỉnh Nghệ An, Ban tổ chức giải đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh. Ảnh: Đức Anh Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên “S-Race” là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình thuộc Dự án truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020 - 2025.



Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam có một dự án dài hạn về thể thao trường học ở quy mô toàn quốc, dành riêng cho học sinh, sinh viên được thực hiện bởi cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông và các nguồn lực xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tỉnh Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam dự Lễ khai mạc giải. Ảnh: Đức Anh “S-Race” sẽ trở thành giải thi đấu thường xuyên, tiên phong dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học, cao đẳng toàn quốc; hướng tới khát vọng một thế hệ mới phát triển toàn diện cả 4 yếu tố: Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức và Nghệ An vinh dự được Ban tổ chức chọn để đăng cai tổ chức giải.



Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Trong thư gửi Hội nghị cán bộ thể dục, thể thao toàn miền Bắc tháng 3/1960, Bác Hồ căn dặn: “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao cho rộng khắp”.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thời gian qua, Bộ GD&ĐT chủ trì và phối hợp với Bộ VH-TT&DT, các bộ, ban, ngành, địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam đẩy mạnh phong trào tập luyện nhằm nâng cao thể lực cho học sinh, sinh viên.

“Môn chạy được chọn để khởi đầu cho hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học; vì đây là môn thể thao quần chúng, mọi lứa tuổi đều tự tập luyện để gìn giữ sức khỏe cho bản thân mình”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động thể thao trường học, góp phần phát triển thể chất, nâng cao tầm vóc thể hệ trẻ Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ khai mạc giải. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tin tưởng và mong rằng, các em học sinh, sinh viên sẽ bình tĩnh, tự tin, nỗ lực thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, giành thành tích cao nhất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn.

Để Giải chạy “S-Race 2020” tổ chức tại tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban tổ chức Giải điều hành thi đấu khoa học, đúng điều lệ, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các thành viên tham gia.

Màn cổ động sôi động cho các học sinh, sinh viên bước vào tranh tài tại các cự ly. Ảnh: Đức Anh

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 3.500 học sinh, sinh viên trên địa tỉnh Nghệ An đã tranh tài ở các nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng, đại học với tổng giải thưởng năm nay hơn 120 triệu đồng.

Giải đấu tổ chức với các cự ly thi đấu: 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh trung học phổ thông, 1,5 km dành cho nam sinh trung học cơ sở, sinh viên nữ, nữ sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Sau 2 tiếng tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải cho 10 học sinh, sinh viên có thành tích tốt nhất ở mỗi cự ly thuộc các lứa tuổi ở nam và nữ.

Một số hình ảnh tại Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên “S-Race 2020”

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát hiệu lệnh cho các học sinh, sinh viên tranh tài. Ảnh: Đức Anh