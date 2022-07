Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng nay (7/7), cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với 2 mục đích là công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Năm nay, về cơ bản, kỳ thi giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số điều chỉnh kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh và bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Điểm mới đáng lưu ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, khác với trước là có thể đăng ký bằng cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Nghệ An đã ban hành các văn bản và trực tiếp chỉ đạo các điểm thi phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi và hỗ trợ cho thí sinh dự thi.

Bên cạnh đó, đã chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, điều kiện phục vụ; bố trí camera giám sát tại các địa điểm tổ chức thi theo quy chế; phương án đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh trong các ngày thi; hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ coi thi, thí sinh và người thân ở xa về dự thi.

Với hơn 36.000 thí sinh dự thi, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Trong số này có 4.518 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và hơn 30.819 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Bên cạnh đó, có 1.447 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh Giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi xét đại học là 2.807 thí sinh.

Trong kỳ thi này, toàn tỉnh đã bố trí 69 điểm thi và 1.584 phòng thi chính thức và 79 phòng chờ. Ngoài ra, ở các điểm thi đã bố trí từ 2 - 3 phòng thi dự phòng để phòng các tình huống bất thường hoặc có thí sinh thuộc diện F0. Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, gần 5.000 giám thị và các lực lượng an ninh, y tế, dân quân… đã được huy động để phục vụ cho kỳ thi.

Tại Hội đồng thi Nghệ An, có 3 trường đại học về tham gia công tác thanh tra và giám sát việc tổ chức kỳ thi. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức các đội thanh tra lưu động để thanh, kiểm tra trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Sáng nay, theo lịch thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đây cũng là những môn thi bắt buộc tại kỳ thi năm nay.