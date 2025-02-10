Xã hội Hơn 36.500 cán bộ, công chức sẽ được trả chế độ theo Nghị định 178 trước 15/10 36.542 cán bộ, công chức chưa được chi trả chế độ, chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 sẽ được giải quyết trước ngày 15/10, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã họp đánh giá tình hình, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành thực sự nền nếp, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành từ ngày 1/7. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi vận hành từ 1/7, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, hoạt động hành chính diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Trong đó, nổi bật là hơn 7 triệu hồ sơ trực tuyến đã được giải quyết, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 91%. Cả nước hiện có hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp trụ sở, chuyển đổi công năng bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tiết kiệm nguồn lực.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, trong tổng số 69 nhiệm vụ được giao theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết liên quan, có 42 nhiệm vụ đã được triển khai, còn 27 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Chính phủ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ cũng chỉ ra nhiều khó khăn. Ở một số địa bàn phát triển nhanh, khối lượng công việc lớn khiến cán bộ quá tải; trong khi ở nhiều nơi khác lại thiếu nhân sự có chuyên môn sâu. Một số văn bản hướng dẫn chuyên ngành ban hành chậm, khiến địa phương lúng túng trong xử lý công việc.

Hạ tầng kỹ thuật cấp xã chưa đồng bộ, nhiều trụ sở và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống hành chính điện tử. Dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến còn gặp lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân.

Các thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, xây dựng vẫn chưa được liên thông trọn vẹn, dẫn tới tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

"Đến thời điểm này, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 15041 để hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Bên cạnh một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn thành việc chi trả chế độ, nhiều nơi đạt tỷ lệ trên 90%, vẫn còn những bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quyết liệt, tỷ lệ chi trả còn thấp, dưới 60%.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan xác định rõ vướng mắc, nêu nguyên nhân cụ thể và cam kết giải pháp cùng thời hạn hoàn thành. Trong đó, Thủ tướng lưu ý, dứt điểm chi trả chế độ trước ngày 15/10 cho hơn 36.500 trường hợp nghỉ việc còn tồn đọng.

Thủ tướng cũng lưu ý, tinh gọn bộ máy đi cùng với việc phân cấp, phân quyền, do đó, việc kiểm tra, giám sát cần được tăng cường.