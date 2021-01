Hơn 50 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu

Sau gần nửa tháng phát động Chương trình Tết Vì người nghèo, tính đến ngày 13/1/2021, tổng số tiền đăng ký ủng hộ tại Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An là 50,6 tỷ đồng, trong đó các huyện, thành, thị đăng ký ủng hộ 26,8 tỷ đồng, còn lại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.

Đến ngày 13/1/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Ảnh: PV

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn khoảng 31.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Do vậy, chương trình Tết Vì người nghèo góp phần tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân về trách nhiệm đối với xã hội, về sự sẻ chia giúp đỡ với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn, giúp các hộ nghèo đón một cái Tết sung túc và an vui./.