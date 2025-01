Pháp luật

Hơn 600 camera trên địa bàn TP Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 22/1

Sau thời gian thực hiện quy trình kiểm nghiệm, hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Nghệ An (lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh) đã đủ điều kiện vận hành và đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.