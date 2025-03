Giáo dục Hơn 600 học sinh trung học phổ thông Nghệ An tham gia Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh Sáng 30/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2025.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thượng tá Nguyễn Khánh Diên - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Công an tỉnh và một số ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông và theo dõi lễ diễu hành của các học sinh tham gia hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi diễn ra trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia hội thi có 657 học sinh đến từ 73 trường THPT thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã, tranh tài ở 10 nội dung: Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; đội ngũ từng người không có súng; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; tháo, lắp súng tiểu liên AK; ném lựu đạn xa trúng đích; bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập MBT-03; chạy vũ trang 800 m có vác súng tiểu liên AK.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khẳng định: Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ chính là một trong những giải pháp quan trọng để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, trách nhiệm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Các học sinh tham gia diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An là tỉnh có dân số đông, có vị trí chiến lược quan trọng, là quê hương cách mạng, vì vậy, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường càng luôn được chú trọng để bồi dưỡng thế hệ trẻ có hiểu biết về kiến thức quân sự - quốc phòng, có lòng yêu quê hương đất nước để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hội thi năm nay quy tụ hơn 600 học sinh đến từ 73 trường THPT trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Với ý nghĩa trên, Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2025 là dịp để đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường.

Phần diễu hành của các trường trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh - Mỹ Hà

Qua đó, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, gắn học tập với hoạt động thực tiễn, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện giữa các trường THPT.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua hội thi nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao trình độ quản lý, giảng dạy, tổ chức thực hiện tốt nội dung chương trình.

Đồng thời, nhằm phát hiện những cá nhân đạt thành tích cao tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đề ra những giải pháp thiết thực, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sau hội thi này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phòng chuyên môn của Sở và các nhà trường cần tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, góp phần hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo kế hoạch, Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 30/3 – 2/4/2025.