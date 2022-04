Hơn 600 VĐV tham gia Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ IX huyện Tương Dương

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương, cùng đông đảo các VĐV tham dự đại hội.



Tham gia Đại hội lần này có hơn 600 vận động viên, là con em của các đồng bào dân tộc đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện Tương Dương. Đây là những hạt nhân TDTT nổi bật, xuất sắc được tuyển chọn qua các Đại hội TDTT cấp cơ sở. Các VĐV tranh tài ở 7 môn gồm: bóng chuyền nam, đẩy gậy, bắn nỏ, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, việt dã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Vì vậy, Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, không tập trung quá đông người. Lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo được sự trang trọng. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chuẩn bị chu đáo vật tư y tế, bảo đảm an toàn hiệu quả trong quá trình tổ chức lễ khai mạc và trong quá trình tổ chức các môn thi đấu.