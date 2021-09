Hơn 67.000 người ở Nghệ An đã hoàn thành 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 quốc gia, tính đến 7/9, cả nước đã tiêm được hơn 23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Ngày 6/9, là một trong những ngày có số người được tiêm chủng lớn nhất, với gần 1,2 triệu mũi.

Tổng số người dân đã được tiêm vắc-xin là hơn 18,7 triệu người, trong đó chỉ mới hơn 3,3 triệu người tiêm đủ 2 liều (đạt 3,5% dân số), số còn lại chỉ mới được một mũi.

Người dân xếp hàng tại điểm tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Ảnh: TH Trong khi đó, tại Nghệ An đến nay đã tiêm được hơn 200.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Cụ thể, có tổng số 132.864 người đã được tiêm vắc-xin, trong đó có 67.148 người tiêm đủ 2 mũi, số còn lại mới chỉ một mũi. Trong khi tỉnh Nghệ An có hơn 2,3 triệu người từ đủ 18 tuổi trở lên.



Tỷ lệ số người đã được tiêm ít nhất một mũi so với tổng số dân từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An hiện chỉ đạt 8,63%. Là tỷ lệ thấp nhất cả nước vào thời điểm hiện tại. Các địa phương có tỷ lệ này cao là TP HCM là 94,02%, ở Bình Dương là 73,28%, ở Hà Nội là 56,45%... Các tỉnh lân cận Nghệ An cũng có tỷ lệ rất thấp, như Thanh Hóa chỉ đạt 9,48%, Hà Tĩnh là 15,11%...

Hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 29 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 các loại, từ các nguồn cơ chế Covax; hợp đồng VNVC mua, Bộ Y tế mua, và viện trợ của các chính phủ. Trong đó, khoảng 19,1 triệu liều AstraZeneca (chiếm khoảng 62% nguồn cung vaccine trên cả nước), hơn 3 triệu liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 2,5 triệu liều Sinopharm, 12.000 liều Sputnik. Mục tiêu của Chính phủ là tiếp nhận 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2021 để tiêm chủng khoảng 70% dân số, nhằm đạt miễn dịch cộng đồng.

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 90 triệu liều vắc-xin (không tính nguồn Covax - đã có cam kết nhưng do khan hiếm nên chưa có kế hoạch cụ thể). Trong đó, vắc-xin sẽ về rất nhiều trong tháng 9 (dự kiến hơn 20 triệu liều) và các tháng còn lại trong năm. Ông đề nghị các địa phương triển khai cao điểm tiêm vắc-xin trong các tháng tới, tiến độ tiêm phải đạt một triệu mũi mỗi ngày mới hoàn thành kế hoạch.

Về việc đi lại, hoạt động của người tiêm đủ 2 mũi, Bộ Y tế đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía Nam, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng, chống dịch. Lý do là những người tiêm đủ 2 mũi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác, dù nguy cơ đã giảm.

Còn Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thế giới có khả năng sản xuất 1,5 tỷ liều vaccine mỗi tháng vào cuối năm 2021 và 2,2 tỷ liều mỗi tháng trong năm 2022. Với tín hiệu tích cực về vắc-xin, các nước có thể đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn cho năm 2022.