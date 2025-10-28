Xã hội Hơn 700 công trình, phần việc được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 tại Nghệ An Chiều 28/10, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 và trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 diễn ra cao điểm từ ngày 1/6 - 31/8/2025 với các chương trình, chiến dịch nhánh gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch Hành quân xanh.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 3 tháng triển khai, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai 722 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Trong đó, nhiều kết quả nổi bật được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận như: Khám phát thuốc miễn phí cho gần 5000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ xóa 23 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 55km, làm mới 16km đường giao thông nông thôn; Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho gần 59 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên với gần 6 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, chiến dịch đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Kết quả tất cả 12 chỉ tiêu đề ra đều đã đạt, vượt. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt cao như: Toàn tỉnh đã triển khai 450 đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ nâng cao năng lực số, cải cách hành chính cho 151.850 lượt thanh thiếu nhi và người dân (đạt 152%). Đồng thời, thu gom, phân loại và xử lý 15.000 tấn rác thải; xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn (đạt 150%); Giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú là chiến sỹ tình nguyện cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 120%); hỗ trợ 70 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (đạt 133%).

Tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai hơn 700 công trình, phần việc ý nghĩa để hỗ trợ người dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh - TĐNA Tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai hơn 700 công trình, phần việc ý nghĩa để hỗ trợ người dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh - TĐNA Tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai hơn 700 công trình, phần việc ý nghĩa để hỗ trợ người dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh - TĐNA

Điểm nổi bật là các hoạt động được triển khai linh hoạt, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được ghi nhận, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ lan tỏa tinh thần tình nguyện mà còn trở thành môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - Nguyễn Thị Phương Thúy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tham gia chiến dịch. Bên cạnh đó là sự quan tâm phối hợp, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên thành công cho chiến dịch.

Đại diện Thường trực tỉnh đoàn đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh Đoàn mong muốn thời gian tới các cấp bộ Đoàn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, nghĩa tình của tuổi trẻ xứ Nghệ để nâng cao chất lượng cán bộ đoàn cơ sở, xây dựng các đội hình chuyên, mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của các hoạt động thanh niên tình nguyện.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy gửi gắm 5 phẩm chất sẽ là hành trang cần thiết cho mỗi đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới: Tự Nguyện, Tự Trọng, Tự Tin, Tự Chủ, Tự Hào.

Két thúc Chiến dịch, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 71 cá nhân, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đã quyết định tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 71 cá nhân. Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 76 cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu. Các cá nhân và tập thể khác sẽ được chuyển về các địa phương, đơn vị.