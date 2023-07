Hơn 8.000 thanh niên Nghệ An ra quân ngày cao điểm Chiến dịch hành quân xanh 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 16/7, hơn 8.000 thanh niên Nghệ An đồng loạt ra quân ngày cao điểm Chiến dịch hành quân xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân gia đình chính sách, thương, bệnh binh và làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An trao tặng những món quà tri ân ý nghĩa tới các thương, bệnh binh. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh triển khai với mục đích tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số; làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giúp đỡ nhân dân; chăm lo cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh.

Tuổi trẻ Công an Nghệ An triển khai đội hình tình nguyện hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho cán bộ, nhân viên và các bác thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với hoạt động cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng thời, tham gia cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức các hoạt động: hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử, tổ chức bữa cơm tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các bác thương, bệnh binh trước khi hướng dẫn cài đặt định danh điện tử. Ảnh: Đình Tuyên

Bữa cơm tri ân được tuổi trẻ Công an tỉnh trực tiếp chuẩn bị cho các bác thương, bệnh binh. Ảnh: Đình Tuyên

Ở cấp cơ sở, các chiến sĩ mang quân hàm xanh đã phối hợp với tuổi trẻ tại địa phương đồng loạt ra quân, về các thôn, xóm, vùng sâu, vùng xa tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện như tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí; các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tỉnh đoàn, huyện đoàn Quỳnh Lưu và Đoàn xã Quỳnh Mỹ thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Ngân, sinh năm 1928, hiện đang sống tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: CSCC



Đại diện Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an huyện Nam Đàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện. Ảnh: CSCC

Các chiến sĩ mang quân hàm xanh phối hợp với đoàn viên, thanh niên tại các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng, thu gom thực bì tại các diện tích rừng trọng điểm. Ảnh: CSCC

Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm hành quân xanh gồm: Trồng 100 cây xanh tại đường vào bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm; Phát 300 suất cháo miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện; Thăm và tặng quà 2 em bị ung thư và tàn tật trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Lực lượng y, bác sĩ trẻ phối hợp với các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành khám, tư vấn, cấp, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Tại huyện Thanh Chương, tuổi trẻ địa phương phối hợp với Đoàn cơ sở Trại giam số 6 làm cổng bê tông và vệ sinh nhà cửa cho cựu TNXP; Hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nấu bữa ăn yêu thương cho gia đình cựu TNXP; Phối hợp với Tiểu đoàn 15 tổ chức vệ sinh nhà thờ cho cựu TNXP đã mất... Ảnh: CSCC

Tuổi trẻ huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ ra mắt và bàn giao 2 công trình thanh niên: số hoá dữ liệu Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn và số hóa Di tích lịch sử - Di tích Quốc gia đặc biệt: Khu lưu niệm Phan Bội Châu. Ảnh: CSCC

Kết quả trong ngày cao điểm ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh đã: - Kích hoạt được 40.000 tài khoản định danh điện tử; trao tặng 143 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. - Tổ chức 22 chương trình bát cháo yêu thương phát hơn 3.200 suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế; khám, tư vấn, cấp, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân. - Triển khai 5 công trình thanh niên như “Vườn ươm thanh niên”, “Đường điện thắp sáng”, “Đường cờ thanh niên”…; dọn dẹp vệ sinh hơn 10km đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang 43 nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ… Tổng nguồn lực triển khai các hoạt động lên tới hơn 700 triệu đồng.

Chiến dịch đã xác định rõ các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong khối lực lượng vũ trang.