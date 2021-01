Hơn cả một mái nhà

NGÔI NHÀ NHỎ, HẠNH PHÚC TO

Đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Thu - công nhân một công ty sản xuất bao bì khi mẹ chị, chị và cô con gái đang ngồi bên nhau trò chuyện trong căn nhà mới xây nằm ở xóm 13, xã Nghi Liên. Cho đến tháng 5/2020, mọi sinh hoạt từ nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, tắm gội, học hành... của 3 người họ vẫn đang phải gói gọn trong căn phòng trọ 13 m2 ẩm thấp, dột nát ngay bên cạnh.

Căn nhà trọ xuống cấp mà mẹ con chị Thu đã ở hơn 10 năm nằm ngay bên cạnh ngôi nhà mới. Ảnh: Diệp Thanh

Chị Thu trải lòng: “2 năm nay, bệnh tim của tôi nghiêm trọng hơn. Tôi thường xuyên khó thở, không làm được việc nặng, cấp cứu, chạy chữa khắp nơi. Cũng từ đó, cuộc sống khốn khó lại càng thêm túng thiếu. Sức lao động giảm, thu nhập giảm nhưng tiền học của con, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men... ngày càng tăng. Dẫu biết gia đình cần một mái nhà lành lặn nhưng với mức thu nhập chưa đến 2 triệu đồng/tháng, biết đến bao giờ tôi mới tiết kiệm đủ tiền. Chắc chắn chúng tôi sẽ vẫn sống như thế nếu không có những người đồng nghiệp động viên và chương trình Mái ấm công đoàn hỗ trợ”.

Khi được hỏi cảm xúc khi được ở trong ngôi nhà mới, ánh mắt cô con gái của chị Thu lấp lánh: “Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong ngôi nhà mới, con cứ nhìn mãi lên những bức tường trắng, cảm thấy bỡ ngỡ và hạnh phúc vô cùng. Sau đó, trong ngày sinh nhật của mình, lần đầu tiên con đã mời các bạn về nhà chơi”.

Tết năm nay 2 đứa con nhỏ của chị Phạm Thị Ngân - Trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, sẽ được đón giao thừa trong ngôi nhà mới của mình, không phải ở nhà bà ngoại, cũng không phải ở nhà trọ. Chồng đi làm ăn xa, một mình chị Ngân xoay xở chăm sóc 2 đứa con thơ với đôi chân khấp khểnh vì bị teo một bên. Chương trình “Mái ấm công đoàn” đến đúng lúc vợ chồng chị ấp ủ dự định cất lại căn nhà cũ. Ngôi nhà nhỏ không chỉ là tâm huyết của 2 vợ chồng mà còn là sự chung tay, chia sẻ của tổ chức công đoàn, sự quan tâm, hỗ trợ của những người đồng nghiệp.

Tết năm nay những đứa con của chị Ngân sẽ được đón giao thừa trong một ngôi nhà mới. Ảnh: Diệp Thanh

Là người tham dự rất nhiều lễ trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”, chị Nguyễn Hoàng Yến (LĐLĐ tỉnh Nghệ An) vẫn nhớ như in những xúc động mà mình chứng kiến. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của anh Cụt Văn Khăm - đoàn viên của Nhà máy Thủy điện Bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, ngôi nhà của anh đã bị lũ dữ cuốn trôi; Đó là lời cảm ơn nghẹn ngào của chị Lô Thị Hường - giáo viên Trường Tiểu học Lạng Khê (Con Cuông), gia đình chị thuộc hộ nghèo, trong nhà toàn người ốm đau, bệnh tật; Đó là nụ cười hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Thủy - Trường Mầm non Đông Vĩnh (TP. Vinh), một người mẹ đơn thân, chồng mất khi con còn rất nhỏ... Và rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương khác nữa.

Lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Phạm Ngọc Uy, Công đoàn UBND phường Quang Tiến. Vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, một mình anh Uy nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ảnh: P.V

“Lễ trao tặng nào cũng ấm áp tình người. Tất cả những công nhân viên chức người lao động nhận được hỗ trợ của Chương trình “Mái ấm công đoàn” đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn . Với họ, mái ấm này không chỉ là nơi che mưa, nắng mà còn là chỗ dựa tinh thần, là hy vọng, là động lực để họ vượt qua mọi thử thách” - chị Yến chia sẻ.

YÊU THƯƠNG LAN TỎA

Ngoài 40 triệu đồng được hỗ trợ từ Chương trình “Mái ấm công đoàn”, sau khi quyết định xây ngôi nhà của mình, chị Nguyễn Thị Thu còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ khác từ bạn bè và người thân.

Tham quan căn nhà nhỏ của chị, chỗ nào chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của tình thương, tình đoàn kết. Những người thợ xem nhà chị như nhà mình, tự xây, tự giám sát, tự tìm những vật liệu rẻ nhất, giá tốt nhất; Cửa phòng khách là quà của anh em trong công ty; Cửa nhà tắm là bà hàng xóm cho; Ti vi là của lãnh đạo công ty tặng... Từ ngày sang nhà mới, cả 3 mẹ con chị không chỉ vui hơn mà còn khỏe hơn rất nhiều.

Từ ngày chuyển sang ngôi nhà mới, 3 thành viên nhà chị Thu không chỉ vui hơn mà còn khỏe hơn. Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ sẻ chia với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của công nhân, viên chức người lao động. Đây cũng là một trong những hoạt động gắn kết chặt chẽ, thiết thực giữa người lao động với tổ chức công đoàn.

Việc hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” là động lực để công nhân viên chức người lao động nghèo có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định tư tưởng giúp công nhân, viên chức, người lao động yên tâm công tác, hăng hái lao động. Tuy mức hỗ trợ của công đoàn còn khiêm tốn, 20 triệu đồng cho nhà sửa chữa, 40 triệu đồng cho nhà xây mới, nhưng chương trình đã tạo nên sự cộng hưởng, lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều này chính là động lực để những cán bộ công đoàn như chúng tôi tiếp tục xây dựng, tuyên truyền, tìm nguồn kinh phí... để chương trình ngày một quy mô, chất lượng hơn”. Ông Trần Đông - Ban Chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ huyện Hưng Nguyên trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động. Ảnh: P.V