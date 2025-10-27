Honda CB1000 Hornet 2025: Đánh giá và triệu hồi CB1000 Hornet 2025 bị triệu hồi vì bu lông cần chuyển số có thể lỏng; động cơ 1.000 cc 112,7 mã lực, treo Showa–Öhlins, phanh Brembo, giá 339,9 triệu đồng.

Honda Việt Nam thông báo triệu hồi CB1000 2025 (tên bán hàng: CB1000 Hornet) để thay thế bu lông cần chuyển số có thể bị lỏng khi vận hành, ảnh hưởng quá trình vào số. Tính đến hiện tại, hãng cho biết chưa ghi nhận sự cố ảnh hưởng vận hành hay an toàn liên quan đến hạng mục này.

Bên cạnh thông tin kỹ thuật về đợt triệu hồi, CB1000 Hornet 2025 vẫn đáng chú ý với gói trang bị khung gầm – động cơ mang thiên hướng streetfighter, cùng mức giá 339,9 triệu đồng khi giới thiệu tháng 2 tại Việt Nam.

Thiết kế streetfighter và DNA Hornet

CB1000 Hornet theo đuổi phong cách streetfighter, kết hợp nước sơn đen nhám kim loại. Honda mô tả ngoại hình như một “ong bắp cày”, nhấn mạnh cảm giác cơ bắp và gọn gàng.

Xe dùng cụm đèn pha LED, bình xăng tạo hình cánh xòe đặc trưng của dòng Hornet. Khung thép sơn đen được giới thiệu có độ cứng xoắn cao, hướng đến độ chính xác và ổn định khi vận hành.

Honda CB1000 anh 1

Khung gầm, treo và phanh hiệu năng

Hệ thống treo gồm phuộc trước Showa SFF-BP 41 mm loại USD và giảm xóc sau Öhlins TTX36. Phanh trước sử dụng ngàm Brembo Stylema bốn pít-tông cùng đĩa phanh nổi 310 mm.

Cấu hình này cho thấy định hướng vận hành chắc chắn: phuộc USD đường kính lớn, giảm xóc sau tên tuổi và bộ phanh hiệu năng cao hỗ trợ kiểm soát lực hãm. Những điểm nhấn này phù hợp với triết lý streetfighter của CB1000 Hornet.

Honda CB1000 anh 2

Động cơ 1.000 cc thừa hưởng từ CBR1000RR Fireblade

“Trái tim” của CB1000 Hornet là động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.000 cc kế thừa từ CBR1000RR Fireblade, cho công suất tối đa 112,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 101 Nm tại 8.000 vòng/phút.

Honda trang bị hệ thống bướm ga điện tử Throttle By Wire (TBW) với ba chế độ lái mặc định và hai chế độ người dùng tùy chỉnh. Sự đa dạng về chế độ vận hành giúp người lái chủ động điều chỉnh đặc tính phản hồi của xe tùy bối cảnh sử dụng.

Honda CB1000 anh 3

An toàn và công nghệ

CB1000 Hornet được trang bị tính năng cảnh báo dừng khẩn cấp Emergency Stop Signal (ESS). Về đợt triệu hồi, Honda Việt Nam nêu rõ khả năng bu lông cần chuyển số bị lỏng khi vận hành có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển số; trong trường hợp hy hữu có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hiện chưa ghi nhận sự cố an toàn liên quan đến hạng mục này.

Khách hàng sở hữu xe tại Việt Nam sẽ được liên hệ qua email, điện thoại hoặc kênh liên lạc khác về kế hoạch thay thế bu lông, gồm địa điểm và thời gian thực hiện tại hệ thống DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa xe phân khối lớn tại các HEAD chính hãng.

Giá bán và định vị

Honda CB1000 Hornet 2025 được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào tháng 2 với giá bán 339,9 triệu đồng. Mẫu xe thuộc dòng Hornet cùng với CB500 đang được Honda phân phối chính hãng, định vị ở phân khúc streetfighter dung tích lớn.

Honda CB1000 anh 4

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Động cơ 4 xy-lanh, 1.000 cc (kế thừa từ CBR1000RR Fireblade) Công suất tối đa 112,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 101 Nm tại 8.000 vòng/phút Hệ thống ga Throttle By Wire (TBW) Chế độ lái 3 chế độ mặc định + 2 chế độ người dùng Phuộc trước Showa SFF-BP 41 mm, USD Giảm xóc sau Öhlins TTX36 Phanh trước Brembo Stylema 4 pít-tông, đĩa nổi 310 mm Tính năng an toàn Emergency Stop Signal (ESS) Triệu hồi Thay bu lông cần chuyển số có thể bị lỏng Giá bán tại Việt Nam 339,9 triệu đồng (tháng 2)

Kết luận

CB1000 Hornet 2025 ghi điểm ở cấu hình khung gầm và phanh cao cấp, động cơ 1.000 cc cùng hệ thống TBW với nhiều chế độ lái. Thông tin triệu hồi tập trung vào bu lông cần chuyển số và được hãng chủ động xử lý, hiện chưa ghi nhận sự cố an toàn liên quan.

Điểm mạnh: gói treo Showa–Öhlins, phanh Brembo Stylema, động cơ 1.000 cc, TBW nhiều chế độ. Điểm cần lưu ý: khách hàng nên sớm kiểm tra và đặt lịch thay thế bu lông cần chuyển số theo khuyến cáo của Honda Việt Nam.