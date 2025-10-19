Honda Civic Type R HRC Rally XP: Sẵn sàng chinh phục địa hình Honda Racing Corporation (HRC) chính thức vén màn Civic Type R HRC Rally XP, một cỗ máy được tinh chỉnh toàn diện để thống trị các giải đua rally tại Mỹ.

Từ đường phố đến đường đua địa hình

Honda Racing Corporation (HRC) vừa chính thức đưa di sản hiệu năng cao của Civic Type R vào một môi trường khắc nghiệt hơn: đường đua rally. Với việc ra mắt Honda Civic Type R HRC Rally XP, thương hiệu Nhật Bản không chỉ tạo ra một phiên bản đặc biệt mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về ý định chinh phục giải vô địch quốc gia Mỹ ARA National Championship.

Được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback thương mại Honda Civic Type R thế hệ thứ sáu (mã FL5), phiên bản HRC Rally XP là một cỗ máy được lột xác toàn diện, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt nhất của các chặng đua địa hình.

Honda Civic Type R HRC Rally XP được phát triển từ phiên bản thương mại FL5.

Dấu ấn khí động học chuyên dụng

Về tổng thể, Civic Type R HRC Rally XP vẫn giữ lại DNA thiết kế của phiên bản FL5, nhưng mỗi thay đổi đều mang mục đích rõ ràng. Phần cản trước được tinh chỉnh với hai hốc gió mới, không chỉ tăng vẻ hầm hố mà còn tối ưu hóa luồng không khí làm mát cho hệ thống phanh và động cơ khi hoạt động ở cường độ cao.

Nắp capo được bổ sung các khe thoát gió, một chi tiết quan trọng giúp giải tỏa nhiệt lượng khoang động cơ hiệu quả, đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt chặng đua. Trong khi đó, cánh gió sau đặc trưng của Civic Type R vẫn được giữ lại, cho thấy thiết kế nguyên bản đã cung cấp đủ lực ép xuống mặt đường cần thiết.

Các chi tiết khí động học được nâng cấp để phục vụ cho mục đích vận hành ở cường độ cao.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là bộ mâm đa chấu màu trắng của Speedline, một thương hiệu danh tiếng trong làng đua rally, kết hợp cùng bộ lốp chuyên dụng của Hoosier. Sự kết hợp này mang lại độ bám và độ bền vượt trội trên các bề mặt đa dạng từ sỏi đá đến bùn lầy. Toàn bộ thân xe khoác lên mình bộ tem đua đặc trưng của HRC và logo của giải đua American Rally Association (ARA).

Mâm và lốp là những nâng cấp quan trọng để đảm bảo độ bám trên các địa hình phức tạp.

Khoang lái tối giản cho mục đích thi đấu

Bước vào bên trong, không gian nội thất của HRC Rally XP đã được hoán cải hoàn toàn để phục vụ mục đích duy nhất: đua xe. Toàn bộ các chi tiết tiện nghi không cần thiết đã được loại bỏ để giảm trọng lượng. Thay vào đó là một bộ khung chống lật đạt chuẩn an toàn, bảo vệ tay đua trong trường hợp xảy ra va chạm.

Khoang lái được thiết kế tối giản, tập trung hoàn toàn vào chức năng thi đấu.

Vô lăng nguyên bản được thay thế bằng loại chuyên dụng của OMP, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và phản hồi chính xác hơn. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số tích hợp đèn báo sang số, giúp tay đua tối ưu hóa thời điểm chuyển số. Một trang bị không thể thiếu trên xe rally là cần phanh tay thủy lực cỡ lớn, cho phép tay đua dễ dàng thực hiện các kỹ thuật phức tạp như cua trượt qua các góc hẹp.

Các trang bị chuyên dụng giúp tay đua kiểm soát chiếc xe một cách hiệu quả nhất.

Sức mạnh tiềm ẩn và những nâng cấp cốt lõi

Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết về hệ thống truyền động của HRC Rally XP. Tuy nhiên, phiên bản thương mại tại thị trường Mỹ sử dụng động cơ VTEC tăng áp 2.0L mã "K20C1", sản sinh công suất 320 mã lực. Khối động cơ này vốn đã là một nền tảng vững chắc, và HRC có thể đã tinh chỉnh lại để tối ưu hóa mô-men xoắn và độ bền cho các điều kiện khắc nghiệt của rally.

Hệ thống ống xả được nâng cấp để cải thiện hiệu năng vận hành.

Hệ thống ống xả cũng đã được nâng cấp để cải thiện luồng khí thải và tạo ra âm thanh uy lực hơn. Mặc dù không có thông tin chi tiết, hệ thống treo chắc chắn đã được thay thế bằng loại có hành trình dài hơn và khả năng chịu tải cao hơn, một yêu cầu bắt buộc đối với xe đua rally.

Mục tiêu chinh phục giải ARA National Championship

Honda Civic Type R HRC Rally XP sẽ có màn ra mắt công chúng tại chặng đua F1 United States Grand Prix ở Texas, với tay đua Liam Lawson cầm lái. Tuy nhiên, mục tiêu chính của mẫu xe này là mùa giải ARA National Championship năm sau.

Mẫu xe sẽ chính thức tham dự ARA National Championship vào mùa giải năm sau.

Chiếc xe sẽ được vận hành bởi đội đua Honda of America Racing Team (HART) và tham gia thi đấu ở phân hạng L2WD (Limited 2-Wheel Drive). Sự xuất hiện của HRC Rally XP đánh dấu một bước tiến quan trọng, thay thế cho các mẫu xe cũ hơn như Civic 2017 và Acura Integra 2023, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Honda vào bộ môn đua xe rally tại Mỹ.