Honda CR-V e:HEV RS 2026 lắp ráp trong nước, kỳ vọng giá Honda Việt Nam lắp ráp CR-V e:HEV RS tại Phú Thọ từ đầu 2026, mẫu hybrid đầu tiên nội địa hóa, mở dư địa thấp hơn mức 1,259 tỷ đồng của xe nhập.

Honda Việt Nam xác nhận sẽ chuyển Honda CR-V e:HEV RS sang lắp ráp trong nước tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Động thái này nhằm tối ưu chi phí và tăng sức cạnh tranh, mở ra cơ hội giá bán hấp dẫn hơn so với mức 1,259 tỷ đồng của phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan hiện nay. Đây đồng thời là mẫu hybrid đầu tiên được Honda lắp ráp tại Việt Nam.

Thay vì nhập khẩu Thái Lan, Honda CR-V e:HEV RS sẽ chuyển sang ráp ráp trong nước từ năm sau. Ảnh: Ngô Minh

Lắp ráp tại Phú Thọ: tối ưu chi phí, củng cố vị thế phân khúc

Thông tin về việc nội địa hóa CR-V e:HEV RS xuất hiện từ các tư vấn bán hàng, cho biết lượng xe hybrid nhập khẩu còn lại không nhiều. Đến ngày 31/10, Honda Việt Nam chính thức xác nhận kế hoạch lắp ráp trong nước từ đầu năm 2026.

Theo công bố, khi chuyển sang lắp ráp, toàn bộ dải sản phẩm CR-V tại Việt Nam gồm G, L, L 4WD và e:HEV RS sẽ cùng xuất xưởng từ nhà máy Phú Thọ. Bước đi này giúp Honda tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi đang hiện diện các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross.

Việc nội địa hóa sản xuất được kỳ vọng giúp giảm chi phí liên quan đến nhập khẩu và thuế, từ đó tạo dư địa cho mức giá phù hợp hơn với người mua.

Hệ truyền động e:HEV RS: các thông số chính

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng cấu hình hybrid với động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Dữ liệu công bố cho biết tổng công suất đạt 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Riêng động cơ xăng cho công suất 146 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm, trong khi cụm mô-tơ điện đạt tối đa 181 mã lực.

Hạng mục Thông số Động cơ xăng 2.0L, 146 mã lực, 183 Nm Mô-tơ điện Tối đa 181 mã lực Công suất hệ thống 204 mã lực Mô-men xoắn hệ thống 335 Nm Hộp số e-CVT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Giá hiện tại (xe nhập Thái Lan) 1,259 tỷ đồng

Doanh số và tín hiệu thị trường

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 10/2023, CR-V hybrid nhanh chóng nhận được sự quan tâm dù có giá bán cao hơn bản xăng. Tính đến hết tháng 9/2025, đã có 1.558 xe CR-V e:HEV RS được giao tới tay khách hàng, trở thành mẫu hybrid bán chạy nhất của Honda Việt Nam và xếp thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc xe hybrid (theo số liệu công bố).

Sau CR-V e:HEV RS, Honda Việt Nam đã giới thiệu thêm Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Tuy vậy, CR-V e:HEV RS vẫn là nòng cốt về doanh số ở mảng hybrid của hãng.

Lộ trình áp dụng và phạm vi phiên bản

Bắt đầu từ đầu năm 2026, CR-V e:HEV RS chuyển sang lắp ráp trong nước tại Phú Thọ. Cùng thời điểm, các phiên bản G, L và L 4WD cũng sẽ đồng loạt lắp ráp nội địa. Theo thông tin từ đại lý, lượng xe hybrid nhập khẩu còn lại hiện không nhiều trước khi bước sang giai đoạn mới.

Kết luận

Việc nội địa hóa CR-V e:HEV RS đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa của Honda tại Việt Nam. Với thông số 204 mã lực và 335 Nm, cùng kế hoạch lắp ráp từ đầu 2026, mẫu hybrid này có thêm lợi thế về chi phí so với xe nhập Thái Lan giá 1,259 tỷ đồng. Khi toàn bộ dải sản phẩm CR-V đều lắp ráp tại Phú Thọ, Honda có cơ sở để củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ C, nơi cạnh tranh đang ngày càng gắt gao.