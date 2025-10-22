Honda CT125 Chums Limited Edition: bản chim điên 300 chiếc Honda CT125 Chums Limited Edition là bản hợp tác với thương hiệu dã ngoại Chums, phối màu đỏ–trắng lấy cảm hứng từ chim điên chân đỏ, giới hạn 300 chiếc. Xe dùng động cơ 123,94 cc, vành nan hoa 17 inch, phanh đĩa Nissin cùng ABS bánh trước; giá từ 98.900 baht, cao hơn 10.000 baht so với bản tiêu chuẩn.

Ở Big Motor Sale 2025, Honda Thái Lan biến CT125 thành một tuyên ngôn phong cách với phiên bản Chums Limited Edition. Thay vì chỉ là một chiếc xe số địa hình hạng nhỏ, CT125 Chums thể hiện rõ tinh thần dã ngoại qua loạt phụ kiện đồng bộ và phối màu đỏ–trắng đặc trưng của Chums, lấy cảm hứng từ chú chim Red-Footed Booby (chim điên chân đỏ) – linh vật may mắn của thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Giới hạn 300 chiếc, phiên bản này đặt trọng tâm vào cá tính và công năng ngoài trời: khung bảo vệ, baga và ốp tay đều được sơn đỏ nổi bật, trong khi lớp sơn trắng cùng logo Booby tạo nên nhận diện khác biệt so với những chiếc CT125 thông thường.

Honda CT125 Chums Limited Edition ra mắt tại Big Motor Sale 2025, phối màu đỏ–trắng và đồ họa Booby. Ảnh: Honda Thái Lan

Phiên bản Chums và tinh thần dã ngoại

Khác với cách “dán tem – đổi màu” thường thấy, CT125 Chums mang tới các chi tiết có giá trị sử dụng thực tế: baga đầu xe, ốp bảo vệ tay Barkbusters và khung bảo vệ gầm đều là trang bị hướng đến môi trường dã ngoại, đồng thời được đồng bộ màu đỏ để nhấn mạnh bản sắc Chums. Phần thân giữ tông trắng chủ đạo, điểm nhấn là logo chú chim Booby ngồi uống nước và số thứ tự sản xuất đặt trên thân xe.

Về bố trí, CT125 vốn mặc định dùng yên solo và baga sau thay cho yên phụ. Trên phiên bản Chums, yên đơn màu đỏ được dập chìm logo “Chums”, đồng bộ với các điểm nhấn ngoại thất. Đây là cấu hình phù hợp cho mục tiêu chở đồ dã ngoại, thay vì chở hai người.

Đồ họa linh vật Booby và tương phản đỏ–trắng tạo nhận diện riêng cho CT125 Chums. Ảnh: Honda Thái Lan

Ngôn ngữ thiết kế địa hình gọn nhẹ

CT125 Chums vẫn trung thành với dáng trailbike gọn, sườn thoáng và ống xả đặt cao – chi tiết thường thấy trên các mẫu xe địa hình nhấn mạnh sự an toàn khi đi qua đoạn ngập nông hoặc đường sỏi. Ống xả được ốp tấm cách nhiệt sáng màu theo tiêu chuẩn, vừa bảo vệ, vừa bổ sung “chất” địa hình.

Vành nan hoa 17 inch giữ nguyên tinh thần thực dụng của dòng CT125. Bộ phanh do Nissin cung cấp gồm đĩa trước/sau, trong đó bánh trước có ABS – trang bị hữu ích khi vận hành trên bề mặt trơn trượt.

Ống xả đặt cao với ốp cách nhiệt tiêu chuẩn, định hình rõ DNA trailbike của CT125 Chums. Ảnh: Honda Thái Lan

Công thái học và tiện ích hướng tới dã ngoại

Yên đơn đỏ dập logo Chums mang đến bề mặt ngồi phẳng, dễ xoay trở khi cần đứng lái ngắn. Baga sau là trang bị mặc định của CT125, cho phép ràng buộc thùng đồ nhỏ hoặc túi mềm. Cấu trúc này phù hợp với nhu cầu đi dạo cuối tuần, cắm trại nhẹ, thay vì chở người thứ hai.

Bên cạnh xe, Honda còn trưng bày loạt phụ kiện Chums như ghế dã ngoại, cốc uống nước, quần áo… nhằm hoàn thiện “bộ nhận diện” phong cách. Khách hàng cũng có thể chọn nón bảo hiểm 3/4 phối đỏ/trắng kèm logo Chums để đồng bộ thẩm mỹ.

Hệ sinh thái phụ kiện Chums giúp hoàn thiện trải nghiệm dã ngoại xoay quanh CT125. Ảnh: Honda Thái Lan

Hiệu năng nền tảng CT125

Trái tim của CT125 Chums là động cơ 1 xy-lanh, 4 thì, SOHC dung tích 123,94 cc, làm mát bằng gió, dùng chung nền tảng với Honda Super Cub 125. Hệ thống phun xăng điện tử bảo đảm khả năng khởi động và vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Hộp số tròn 4 cấp kết hợp kiểu khởi động bằng cần đạp, đúng tinh thần tối giản và bền bỉ của một mẫu xe đi tour nhẹ.

Dung tích bình xăng 5,4 l và khối lượng khoảng 116 kg gợi mở khả năng sử dụng linh hoạt trong phố lẫn đường đất nhẹ. Trên thực tế, cấu hình này thiên về sự dễ điều khiển và độ bền khi hoạt động ở tốc độ thấp–trung bình, hơn là hiệu năng cao tốc.

Khung gầm, vành 17 inch và phanh Nissin

Vành nan hoa 17 inch đi cùng lốp phù hợp địa hình nhẹ giúp tăng tính chống chịu khi qua ổ gà, đường xấu. Cặp phanh đĩa Nissin trước/sau đem lại lực hãm ổn định, trong đó ABS bánh trước hỗ trợ kiểm soát khi phanh gấp trên mặt đường trơn. Với mục tiêu dã ngoại và di chuyển thư thả, cấu hình phanh–lốp này cân bằng tốt giữa độ êm và độ chắc.

Yên solo đỏ dập logo Chums, phía sau là baga chở đồ – cấu hình đặc trưng của CT125. Ảnh: Honda Thái Lan

An toàn và công nghệ

Trên CT125 Chums, những trang bị then chốt tập trung vào độ bền và kiểm soát: phanh đĩa Nissin cả hai bánh, ABS phía trước và phun xăng điện tử. Sự hiện diện của ốp tay Barkbusters cũng góp phần bảo vệ tay lái và cùm phanh khi bất ngờ va quệt trong môi trường dã ngoại.

Giá bán và định vị

Tại Thái Lan, Honda CT125 Chums Limited Edition có giá từ 98.900 baht (khoảng 3.060 USD), cao hơn khoảng 10.000 baht (khoảng 310 USD) so với phiên bản CT125 tiêu chuẩn. Sự chênh lệch chủ yếu đến từ phối màu độc quyền, gói phụ kiện đồng bộ và tính giới hạn 300 chiếc – những yếu tố thường được người chơi xe phong cách và nhà sưu tầm đánh giá cao.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Động cơ 1 xy-lanh, 4 thì, SOHC, làm mát bằng gió Dung tích 123,94 cc Nhiên liệu Phun xăng điện tử Hộp số Tròn 4 cấp Khởi động Bằng cần đạp Bình xăng 5,4 l Khối lượng Khoảng 116 kg Vành Nan hoa 17 inch Phanh Đĩa Nissin trước/sau ABS Bánh trước Ống xả Đặt cao, ốp cách nhiệt sáng màu Yên/baga Yên solo đỏ dập logo Chums, baga sau Số lượng Giới hạn 300 chiếc Giá tại Thái Lan 98.900 baht (khoảng 3.060 USD) Chênh so với tiêu chuẩn +10.000 baht (khoảng 310 USD)

Kết luận

CT125 Chums Limited Edition là một cách tiếp cận giàu cá tính cho người dùng yêu thích dã ngoại và phong cách thời trang ngoài trời. Dựa trên nền tảng CT125 bền bỉ, bản đặc biệt của Honda và Chums nhấn mạnh trải nghiệm thư thái, đa dụng nhẹ và một bản sắc thị giác khó trộn lẫn.