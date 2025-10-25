Honda CT125 nhập Thái: Đánh giá nhanh đối thủ Yamaha PG-1 Honda CT125 chính hãng về Việt Nam với giá 85,8 triệu đồng, giữ tinh thần Trail Cub cổ điển và bổ sung LED cùng ABS bánh trước. Động cơ 125 cc mạnh hơn Yamaha PG-1 nhưng mức giá cao hơn gấp đôi.

Honda CT125 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan với giá 85,8 triệu đồng. Mẫu xe số phong cách “Adventure Underbone” này được định vị cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1, tập trung vào nhu cầu dịch chuyển, khám phá địa hình nhẹ. So với đối thủ 115 cc, CT125 sở hữu động cơ 125 cc cho công suất 9,4 mã lực và mô-men xoắn 11 Nm.

Honda CT125 - đối thủ của Yamaha PG-1 đã chính thức gia nhập thị trường xe máy Việt Nam với giá 85,8 triệu đồng. Ảnh: Titan Moto

DNA Trail Cub: cổ điển, tối giản và “bụi”

CT125 duy trì tinh thần Trail Cub của thập niên 1970 với thiết kế tối giản, cổ điển và phủi. Cụm đèn chiếu sáng trước dạng tròn dùng LED cùng đèn xi-nhan LED, đi kèm đồng hồ kỹ thuật số gọn gàng. Các chi tiết sơn mờ, khung bảo vệ gầm kim loại và giảm xóc hành trình dài thể hiện rõ định hướng địa hình nhẹ.

Ống xả vắt cao là chi tiết nhận diện, nhằm hỗ trợ di chuyển qua vùng ngập nước. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đồng thời có hệ thống phanh ABS tích hợp ở bánh trước. Cấu hình này tập trung vào sự kiểm soát khi đi địa hình cơ bản.

Công thái học và trang bị người lái

Trên nền tảng thiết kế tối giản, CT125 bổ sung giá chở đồ phía sau. Tuy nhiên, việc bố trí giá này cùng ống xả đặt cao khiến khả năng chở thêm người ngồi sau bị hạn chế. Tổng thể trang bị hướng tới tính thực dụng khi đi xa và chở đồ hơn là chuyên chở hai người thường xuyên.

Honda CT125 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.

Hiệu năng: 125 cc ưu thế so với 115 cc

Honda CT125 sử dụng động cơ 125 cc phun xăng điện tử, cho công suất 9,4 mã lực và mô-men xoắn 11 Nm. So với Yamaha PG-1 (115 cc, 8,8 mã lực, 9,5 Nm), CT125 nhỉnh hơn nhẹ về thông số. Theo công bố trong nguồn, mức chênh này giúp CT125 có khả năng tải và vượt địa hình tốt hơn.

Với định hướng “Adventure Underbone”, hệ thống giảm xóc hành trình dài và kết cấu bảo vệ gầm góp phần mở rộng dải điều kiện sử dụng của CT125 trong phạm vi địa hình nhẹ. Sức mạnh và mô-men xoắn ở mức vừa phải, phù hợp với nhu cầu đi lại, dã ngoại cơ bản.

An toàn và công nghệ: LED, đồng hồ số, ABS bánh trước

So với Yamaha PG-1 dùng bóng Halogen cho đèn chiếu sáng trước, CT125 chuyển sang LED và đồng bộ LED cho đèn xi-nhan. Đồng hồ kỹ thuật số cho khả năng hiển thị gọn gàng. Trang bị an toàn đáng chú ý là phanh đĩa trước/sau và ABS tích hợp ở bánh trước.

Bảng thông số và trang bị chính (theo nguồn)

Hạng mục Honda CT125 Yamaha PG-1 Động cơ 125 cc, phun xăng điện tử 115 cc Công suất cực đại 9,4 mã lực 8,8 mã lực Mô-men xoắn cực đại 11 Nm 9,5 Nm Đèn chiếu sáng trước LED Halogen Phanh Đĩa trước/sau Không nêu trong nguồn ABS ABS ở bánh trước Không nêu trong nguồn Đặc trưng khung gầm Ống xả vắt cao, khung bảo vệ gầm, giảm xóc hành trình dài Không nêu trong nguồn

Giá và định vị: cao hơn đáng kể so với đối thủ

CT125 được phân phối chính hãng với giá 85,8 triệu đồng, thấp hơn một chút so với dòng Super Cub. So với giai đoạn trước khi về chính hãng, khi các đại lý tư nhân có thời điểm bán CT125 gần 200 triệu đồng, mức giá hiện tại được xem là "mềm" hơn đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Yamaha PG-1 2025 có giá niêm yết 30,4–34,9 triệu đồng. Khoảng cách giá giữa hai mẫu xe vì thế rất lớn. Theo ghi nhận trong nguồn, PG-1 đang chênh 2–3 triệu đồng tại đại lý và rơi vào tình trạng khan hàng.

Honda CT125 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.

Kết luận: rõ nét cá tính, lợi thế sức kéo, đổi lại là giá

Ưu điểm: phong cách Trail Cub cổ điển – phủi; đèn LED, đồng hồ số; phanh đĩa trước/sau và ABS ở bánh trước; động cơ 125 cc nhỉnh hơn PG-1 về công suất và mô-men xoắn; trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ như ống xả vắt cao, khung bảo vệ gầm, giảm xóc hành trình dài.

Nhược điểm: giá bán 85,8 triệu đồng cao hơn đáng kể so với Yamaha PG-1 (30,4–34,9 triệu đồng); giá chở đồ và ống xả cao làm hạn chế khả năng chở người ngồi sau.

Với người dùng ưu tiên phong cách cổ điển, tính thực dụng khi chở đồ và khả năng “phủi” nhẹ, Honda CT125 là lựa chọn đặc thù trong phân khúc. Đổi lại, mức giá là yếu tố cần cân nhắc so với Yamaha PG-1.