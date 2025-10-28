Honda Future 125 FI 2026: Bản nâng màu, giá từ 30,5 triệu Honda Future 125 FI 2026 thêm phối màu ở bản Cao cấp và Đặc biệt, giữ thông số động cơ, tiêu thụ 1,47 lít/100 km. Giá từ 30,5 triệu, bán từ 9/11 tại HEAD.

Honda Việt Nam ra mắt Future 125 FI 2026 với thay đổi trọng tâm ở phối màu cho các bản Cao cấp và Đặc biệt, trong khi nền tảng kỹ thuật được giữ nguyên. Mẫu xe số 125 cc tiếp tục sử dụng động cơ cho công suất tối đa 9,16 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu hãng công bố là 1,47 lít/100 km. Giá khởi điểm từ 30,5 triệu đồng; xe có mặt tại hệ thống HEAD toàn quốc từ ngày 9/11.

Những cập nhật chính: màu sơn và phối chi tiết

Trên Future 125 FI 2026, Honda bổ sung phối màu mới cho hai phiên bản cao. Bản Đặc biệt có màu bạc đen xám theo tông sáng, đi cùng ốp khe gió màu xám đậm. Phiên bản Cao cấp có hai phối màu mới gồm đỏ đen trắng và xám đen xanh. Phiên bản Tiêu chuẩn không được nhắc đến thay đổi màu.

Thiết kế tổng thể vẫn quen thuộc với logo Future tạo hình 3D trên thân xe. Hệ thống đèn LED tiếp tục là điểm nhấn nhận diện, kết hợp các chi tiết mạ crom giúp ngoại hình nổi bật hơn khi quan sát ở cự ly gần.

Trang bị tiện ích: đèn trước luôn sáng, khóa 4 trong 1, cốp lớn

Future 125 FI 2026 tiếp tục trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ, tối ưu thao tác hàng ngày. Cốp dưới yên có dung tích lớn, có thể chứa vừa một mũ bảo hiểm full-face cùng thêm một số vật dụng cá nhân.

Honda Future 125 FI anh 1

Thiết kế chi tiết: logo 3D, cảm hứng bảng điều khiển ôtô

Mặt đồng hồ của Future 125 FI được lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ôtô, tạo nên kiểu hiển thị gọn gàng. Bên cạnh đó, một số mảng mạ crom và logo 3D giúp tổng thể giữ được nét đặc trưng của dòng xe, đồng thời phân biệt giữa các phiên bản thông qua sắc độ và chi tiết phối màu.

Honda Future 125 FI anh 2

Vận hành và hiệu năng: thông số giữ nguyên

Khối động cơ 125 cc của Future 125 FI 2026 giữ nguyên thông số so với trước, cho công suất tối đa 9,16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm. Đây là cấu hình hướng tới hiệu quả sử dụng và tính ổn định trong vận hành hàng ngày ở dải tốc độ đô thị.

Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,47 lít/100 km là con số do hãng công bố và có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng thực tế, tải trọng hay thói quen tăng/giảm ga của người điều khiển.

Honda Future 125 FI anh 3

Phiên bản, màu sắc và giá bán

Honda Future 125 FI 2026 có 3 phiên bản tại Việt Nam:

Tiêu chuẩn: 30,5 triệu đồng.

Cao cấp: 31,7 triệu đồng, bổ sung phối màu đỏ đen trắng và xám đen xanh.

Đặc biệt: 32,19 triệu đồng, có màu bạc đen xám mới, ốp khe gió xám đậm.

Mức giá trên do hãng công bố; xe dự kiến có mặt tại hệ thống HEAD từ ngày 9/11.

Honda Future 125 FI anh 4

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Động cơ 125 cc Công suất tối đa 9,16 mã lực Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm Mức tiêu thụ nhiên liệu (công bố) 1,47 lít/100 km Trang bị đáng chú ý Đèn LED; đèn trước luôn sáng; ổ khóa đa năng 4 trong 1; cốp dưới yên lớn; logo Future 3D; chi tiết mạ crom Phiên bản Tiêu chuẩn; Cao cấp; Đặc biệt Màu mới Đặc biệt: bạc đen xám (ốp khe gió xám đậm); Cao cấp: đỏ đen trắng; xám đen xanh Giá bán 30,5 triệu; 31,7 triệu; 32,19 triệu đồng Thời điểm bán Từ 9/11 tại hệ thống HEAD

Honda Future 125 FI anh 5

Định vị và lựa chọn phù hợp

Với bản 2026, Future 125 FI tập trung làm mới hình ảnh thông qua màu sơn và chi tiết phối, trong khi giữ ổn định các thông số vận hành và nhóm trang bị tiện dụng. Cách tiếp cận này phù hợp với người dùng ưu tiên một mẫu xe số 125 cc tiết kiệm, tiện lợi cho di chuyển hằng ngày, đồng thời có nhiều lựa chọn màu sắc để cá nhân hóa.

Honda Future 125 FI anh 6

Kết luận

Honda Future 125 FI 2026 là bản cập nhật tập trung vào phối màu ở các phiên bản cao, duy trì cấu hình động cơ 125 cc với thông số quen thuộc và mức tiêu thụ nhiên liệu 1,47 lít/100 km. Với giá từ 30,5 triệu đồng và thời điểm bán ra từ 9/11 tại HEAD, mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng tìm một phương tiện bền bỉ, tiết kiệm, trang bị tiện dụng như đèn luôn sáng, cốp rộng và khóa đa năng 4 trong 1.