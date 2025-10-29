Honda Prelude 2026: Coupe hybrid trên nền tảng Civic Type R Honda Prelude 2026 chia sẻ nền tảng và triết lý treo trước dual-axis với Civic Type R, dùng hybrid 2,0L hai motor công suất 200 mã lực, dẫn động cầu trước. 0–100 km/h khoảng 7–8 giây; bán tại Nhật cuối năm với giá từ 6,18 triệu Yên.

Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt sau thời gian dài được "nhá hàng". Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc chiếc coupe hybrid này chia sẻ nền tảng và triết lý treo trước trục kép (dual-axis) với Civic Type R, kết hợp hệ truyền động 2,0L hybrid hai motor cho tổng công suất 200 mã lực, dẫn động cầu trước. Theo thông tin giới thiệu, xe đạt 0–100 km/h khoảng 7–8 giây và dự kiến bán tại Nhật vào cuối năm, giá khởi điểm 6,18 triệu Yên (khoảng 40.500 USD).

Khung gầm hướng hiệu năng: dual-axis “chống vặn lái” kiểu Type R

Prelude 2026 không mang logo Type R nhưng thừa hưởng cốt lõi kỹ thuật từ Civic Type R. Hệ thống treo trước trục kép (dual-axis) từng xuất hiện trên Civic Type R 2017 được áp dụng để giảm hiện tượng lệch hướng do mô-men xoắn trên xe dẫn động cầu trước, đồng thời cải thiện độ chính xác khi đánh lái. Sự tương đồng về nền tảng và cấu hình treo cho thấy Honda ưu tiên cảm giác lái thuần khiết hơn là chỉ dựa vào thông số công suất.

Đi cùng là bộ mâm 19 inch, tạo nền tảng cho lốp hiệu suất và bộ phanh cỡ lớn phù hợp. Trong bối cảnh chuyển dịch sang động cơ điện hóa, cách Honda giữ DNA vận hành thể thao trên một mẫu hybrid là điểm khác biệt đáng chú ý.

Diện mạo coupe hiện đại: sắc sảo phía trước, tinh gọn phía sau

Phần đầu xe được cắt xẻ táo bạo ở cản trước, tạo hốc gió lớn và các mảng miệng gió nhấn mạnh tính khí động. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng mảnh, nối liền bằng dải LED chạy ngang, giúp mặt tiền gọn gàng và hiện đại. Ở đuôi xe, dải đèn hậu LED trải dài cùng logo thương hiệu kiểu mới đặt giữa tạo nhận diện rõ ràng. Phần ducktail vuốt nhẹ giúp đuôi xe gọn và mang sắc thái thể thao vừa đủ, không phô trương.

Tay nắm cửa dạng thò thụt đi theo xu hướng tối giản bề mặt. Thiết kế này đang gây tranh cãi về mức độ an toàn tại Trung Quốc; vì vậy, trải nghiệm sử dụng thực tế theo thời tiết và tình huống khẩn cấp sẽ là điểm cần được kiểm chứng thêm khi xe đến tay khách hàng.

Khoang lái tập trung người điều khiển

Không gian nội thất mang tinh thần thể thao rõ rệt. Toàn bộ ghế dạng ghế xe đua, bọc da phối màu trắng – xanh, hỗ trợ thân người tốt khi vào cua. Bố cục táp-lô hướng về người lái với vô lăng D-cut và cụm đồng hồ kỹ thuật số, cho phép quan sát thông tin nhanh và gọn. Cách Honda xử lý thẩm mỹ và công năng đều theo hướng “ít mà đủ”, hạn chế chi tiết làm phân tán sự tập trung.

Hộp số tự động đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng, mô phỏng cảm giác sang số như hộp số 8 cấp truyền thống. Phím chế độ lái S+ đặt ở bệ trung tâm (yên ngựa) giúp người lái truy cập nhanh cấu hình năng động hơn khi cần.

Hệ truyền động hybrid hai motor: ưu tiên cân bằng

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 2,0L 4 xy-lanh kết hợp hệ thống hybrid hai motor, cho tổng công suất 200 mã lực, dẫn động cầu trước. Trên giấy tờ, con số công suất không chạy đua với các đối thủ hiệu năng cao; bù lại, cấu hình điện hóa hứa hẹn độ mượt, phản hồi tốt ở dải tua thấp và mức tiêu hao dễ kiểm soát trong sử dụng hàng ngày.

Thông số 0–100 km/h khoảng 7–8 giây cho thấy Prelude 2026 đặt trọng tâm vào độ liền lạc vận hành hơn là tăng tốc tuyệt đối. Khi kết hợp với treo trước dual-axis, chiếc xe nhắm đến cảm giác lái sạch, vô lăng chính xác và hạn chế torque steer, vốn là điểm yếu truyền thống của xe cầu trước khi tăng công suất.

Giá bán và lộ trình thị trường

Mẫu coupe hybrid dự kiến bán ra tại Nhật vào cuối năm nay với giá khởi điểm 6,18 triệu Yên (khoảng 40.500 USD). Thông tin về các thị trường khác chưa được công bố; vì vậy, mức giá và cấu hình có thể thay đổi tùy khu vực khi được giới thiệu sau này.

Thông số chính (theo thông tin công bố)

Hạng mục Thông số Hệ truyền động Hybrid hai motor, động cơ xăng 2,0L 4 xy-lanh Tổng công suất 200 mã lực Dẫn động Cầu trước Hộp số Tự động, lẫy chuyển số mô phỏng 8 cấp Treo trước Trục kép (dual-axis) như trên Civic Type R Kích thước mâm 19 inch 0–100 km/h Khoảng 7–8 giây Giá khởi điểm tại Nhật 6,18 triệu Yên (khoảng 40.500 USD) Thời điểm bán tại Nhật Cuối năm nay

Kết luận: chuẩn thể thao Honda trong thời đại hybrid

Honda Prelude 2026 không chạy theo công suất đỉnh mà tập trung “nhuộm” chất Honda vào một nền tảng điện hóa: khung gầm chia sẻ với Civic Type R, treo trước dual-axis và cách hoàn thiện hướng người lái. Trong khuôn khổ 200 mã lực và dẫn động cầu trước, giá trị của Prelude nằm ở sự nhất quán kỹ thuật: cảm giác lái là trung tâm, còn hiệu quả vận hành là lớp hỗ trợ. Với mức giá 6,18 triệu Yên tại Nhật, Prelude 2026 là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng ưu tiên trải nghiệm lái tinh gọn, đúng chất Honda trong kỷ nguyên hybrid.