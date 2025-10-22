Thứ Tư, 22/10/2025
Honda Rebel 300 E-Clutch 2026: Cruiser 300 phân khối

CTVX22/10/2025 18:29

Honda Rebel 300 E-Clutch 2026 ra mắt tại Mỹ với động cơ 286 cc 25 mã lực, ly hợp điện tử E-Clutch và bình xăng 11,3 lít; bán từ đầu 2026 với giá 5.350 USD.

Honda giới thiệu Rebel 300 E-Clutch 2026 cho thị trường Mỹ, lần đầu trang bị hệ thống ly hợp điện tử E-Clutch trên mẫu cruiser 300 phân khối mang mã CMX300AC. Hướng đến người dùng mới làm quen xe côn tay và yêu phong cách bobber cổ điển, Rebel 300 mới đặt trọng tâm vào sự dễ điều khiển và tiện lợi khi vận hành hàng ngày.

Với giá công bố 5.350 USD và thời điểm bán từ đầu năm 2026 tại Mỹ, Rebel 300 2026 bổ sung một lựa chọn thay thế dễ tiếp cận trong nhóm cruiser hạng nhẹ, nhấn mạnh vào công nghệ điều khiển ly hợp điện tử và trang bị LED đồng bộ.

Rebel 300 E-Clutch 2026 ra mắt thị trường Mỹ. Ảnh: Honda
Rebel 300 E-Clutch 2026 ra mắt thị trường Mỹ. Ảnh: Honda

E-Clutch xuất hiện trên Rebel 300: bước tiến cho người mới

Trung tâm của bản nâng cấp là bộ ly hợp điện tử E-Clutch đi cùng hộp số 6 cấp. Giải pháp này hỗ trợ người lái trong thao tác sang số, giúp thao tác diễn ra nhẹ nhàng và ổn định hơn so với ly hợp cơ thuần túy, đặc biệt hữu ích khi di chuyển tốc độ thấp hoặc trong điều kiện giao thông dừng–chạy.

Bên cạnh đó, xe có hệ thống hỗ trợ và chống trượt khi sang số, giúp giảm hiện tượng trượt bánh khi dồn số mạnh, hướng tới trải nghiệm êm và kiểm soát tốt hơn.

Phong cách bobber giữ DNA Rebel

Rebel 300 2026 tiếp tục ngôn ngữ bobber tối giản, với đèn pha tròn LED đặc trưng gợi nhớ Rebel 500. Đèn hậu và đèn báo rẽ đều dùng LED, tạo sự đồng bộ về thị giác và nâng cao độ bền. Bình xăng 11,3 lít được bo tròn, kích thước nhỏ gọn, làm nổi bật tổng thể gọn và thấp của thân xe.

Cặp mâm đúc 16 inch kết hợp lốp bản lớn (130/80 trước và 150/80 sau) củng cố dáng dấp vạm vỡ của một chiếc cruiser cỡ nhỏ, đồng thời hướng tới độ bám và sự chắc chắn khi chạy phố. Chiều cao yên 690 mm và trọng lượng 171 kg đặt xe vào nhóm thân thiện với người mới, dễ chống chân và xoay trở trong bãi đỗ.

Tư thế lái và tiện ích cho sử dụng hàng ngày

Thông số yên thấp 690 mm là điểm tựa quan trọng để người lái tự tin làm quen ngay từ những quãng đường đầu tiên. Với dung tích bình 11,3 lít, Rebel 300 2026 phù hợp nhịp sử dụng đô thị xen kẽ những hành trình ngắn cuối tuần. Hệ thống chiếu sáng LED toàn xe góp phần tăng độ nhận diện, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với lốp trước sau bản lớn trên mâm 16 inch, xe hướng tới cảm giác ổn định ở tốc độ vừa phải. Những chi tiết thiết kế giản lược đúng chất Rebel giúp việc cá nhân hóa sau này (nếu người dùng có nhu cầu) thuận lợi, trong khi tổng thể vẫn giữ tính thực dụng cần có của một chiếc cruiser hạng nhẹ.

Hiệu năng trên giấy tờ

Rebel 300 2026 dùng động cơ xi-lanh đơn dung tích 286 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, cho công suất 25 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,8 Nm. Hộp số 6 cấp đi kèm E-Clutch giúp các thao tác vào số thuận lợi. Trên phương diện thông số, cấu hình xi-lanh đơn và mô-men xoắn ở mức 23,8 Nm phù hợp nhịp vận hành thường nhật, trong khi trọng lượng 171 kg và lốp bản lớn định hướng tính ổn định và sự dễ kiểm soát.

Với dáng ngồi thấp, trục bánh 16 inch và lốp béo, Rebel 300 2026 nhắm tới sự êm ái, thư thả của một chiếc cruiser đô thị. Việc tối ưu thao tác nhờ E-Clutch đặc biệt hữu ích khi dừng–chạy liên tục, giúp người lái tập trung vào điều khiển ga và phanh.

An toàn và công nghệ trọng yếu

Bộ đèn LED trước/sau và đèn báo rẽ LED hỗ trợ khả năng chiếu sáng và nhận diện. Hệ thống E-Clutch và tính năng hỗ trợ, chống trượt khi sang số là những trang bị công nghệ đáng chú ý trên một mẫu 300 cc, hướng đến sự ổn định và cảm giác chuyển số mượt mà.

Nhà sản xuất chưa công bố thêm các công nghệ hỗ trợ lái khác ngoài những trang bị nói trên.

Giá bán, thời điểm và định vị

Honda Rebel 300 2026 có giá 5.350 USD tại Mỹ, dự kiến bán ra từ đầu năm 2026. Mẫu xe được giới thiệu lần đầu trước đó tại Bangkok Motor Show 2025 ở Thái Lan. Với mức giá công bố và cấu hình tập trung vào tính thân thiện, Rebel 300 E-Clutch hướng tới người dùng lần đầu sở hữu cruiser hoặc cần một chiếc xe đơn giản, dễ tiếp cận để đi lại hàng ngày.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mụcThông số
Động cơXi-lanh đơn, 286 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử
Công suất tối đa25 mã lực
Mô-men xoắn cực đại23,8 Nm
Hộp số6 cấp, ly hợp điện tử E-Clutch; hỗ trợ và chống trượt khi sang số
Trọng lượng171 kg
Chiều cao yên690 mm
Dung tích bình xăng11,3 lít
Hệ thống đènLED trước/sau, đèn báo rẽ LED
Mâm/lốpMâm đúc 16 inch; lốp trước 130/80, lốp sau 150/80
Giá tại Mỹ5.350 USD
Thời điểm bánĐầu năm 2026
Mã phiên bảnCMX300AC
Sự kiện ra mắtBangkok Motor Show 2025

Kết luận: Ai sẽ hợp với Rebel 300 E-Clutch?

Rebel 300 E-Clutch 2026 là lựa chọn hợp lý cho người dùng tìm một chiếc cruiser 300 cc dễ tiếp cận, ưu tiên thao tác đơn giản và phong cách bobber gọn gàng. Điểm nhấn là ly hợp điện tử E-Clutch, đèn LED đồng bộ, yên thấp 690 mm và lốp bản lớn trên mâm 16 inch.

Ưu điểm: thao tác sang số thuận lợi nhờ E-Clutch; thiết kế bobber quen thuộc; chiều cao yên thấp; thông số thân thiện cho người mới. Hạn chế: thông tin trang bị công nghệ ở mức cơ bản theo công bố; sức mạnh 25 mã lực phù hợp nhu cầu đi phố, không hướng tới hiệu năng cao.

