Honda Ridgeline 2017–2025: Tấm sàn thùng sau giá 10.082 USD Tấm sàn thùng sau Ridgeline 2017–2025 có giá 10.082,22 USD tại Mỹ, 25% giá xe mới 40.000 USD; chi phí phụ tùng leo thang đẩy tỷ lệ total loss lên 27%.

Theo Carscoops, tấm sàn thùng sau trên Honda Ridgeline đời 2017–2025 được niêm yết 10.082,22 USD tại Mỹ (chưa gồm công). Con số này tương đương khoảng 25% giá khởi điểm 40.000 USD của một chiếc Ridgeline đời mới, và gần bằng giá bán của vài xe Ridgeline 2017 đã qua sử dụng ở mức 12.000 USD.

Tấm sàn đắt ngang xe cũ: dữ kiện và bối cảnh

Danh mục phụ tùng chính thức của Honda tại Mỹ liệt kê tấm sàn thùng sau Ridgeline 2017–2025 ở mức 10.082,22 USD. Một số đại lý phụ tùng Honda bán thấp hơn, từ 6.593,77 USD. Trên thực tế, một chủ xe chia sẻ trên Reddit đã tìm được tấm sàn cũ trong bãi phế liệu với giá 500 USD, cộng 400 USD tiền vận chuyển.

phu tung xe Honda anh 1

Một người dùng Reddit dự đoán mức giá cao có thể đến từ nhà cung cấp khẩn cấp, cho phép áp dụng giá linh hoạt. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng thay sàn xe không nhất thiết cần thiết nếu hư hỏng không nằm ở kết cấu, ít ảnh hưởng đến an toàn hay hiệu suất vận hành.

Hệ quả kinh tế sửa chữa: khi nào thành “total loss”

Với những chiếc Ridgeline 2017 cũ đang được rao khoảng 12.000 USD, chỉ riêng chi phí thay tấm sàn thùng sau theo giá niêm yết đã tiến sát giá trị xe. Trong bối cảnh đó, công ty bảo hiểm có thể cân nhắc xếp xe vào diện hư hỏng toàn phần (total loss) thay vì chi trả sửa chữa tốn kém.

Carscoops dẫn nghiên cứu cho biết tỷ lệ xe bị xếp total loss sau tai nạn tại Mỹ đã tăng lên khoảng 27%, từ mức 19% năm 2018. Ngoài nhóm gặp tai nạn, chi phí sửa chữa và phụ tùng leo thang còn tác động đến phí bảo hiểm chung, khiến chi phí sở hữu ôtô tại Mỹ gia tăng.

phu tung xe Honda anh 2

Giá trị và định vị: góc nhìn từ chi phí phụ tùng

Ở mức giá khởi điểm 40.000 USD cho xe mới, Ridgeline hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu bán tải cỡ vừa phục vụ đa dụng. Tuy nhiên, dữ kiện tấm sàn thùng sau đắt đỏ làm nổi bật rủi ro chi phí hậu mãi: khi một hạng mục cơ bản có thể chiếm tỷ trọng đáng kể so với giá trị xe, quyết định sửa chữa – thay thế trở nên nhạy cảm với đánh giá của bảo hiểm và nguồn cung phụ tùng.

Bảng dữ liệu nhanh

Hạng mục Giá/Con số Ghi chú Tấm sàn thùng sau (niêm yết Honda Mỹ) 10.082,22 USD Chưa gồm công lắp đặt; áp dụng cho đời 2017–2025 Tấm sàn thùng sau (đại lý phụ tùng) 6.593,77 USD Mức thấp nhất ghi nhận bởi Carscoops Tấm sàn thùng sau (bãi phế liệu) 500 USD + 400 USD vận chuyển Chia sẻ từ một chủ xe trên Reddit Giá Ridgeline đời mới 40.000 USD Giá khởi điểm Giá Ridgeline 2017 đã qua sử dụng 12.000 USD Một số xe được rao bán Tỷ lệ total loss sau tai nạn 27% Tăng từ 19% năm 2018

Kết luận nhanh

Ưu điểm: Dễ tiếp cận nguồn phụ tùng cũ giúp giảm chi phí đáng kể trong một số trường hợp; một số đại lý đưa ra mức giá thấp hơn niêm yết.

Hạn chế: Giá niêm yết tấm sàn thùng sau rất cao so với giá trị xe cũ; nguy cơ xe bị xếp total loss tăng; chi phí phụ tùng leo thang tác động tiêu cực đến phí bảo hiểm và tổng chi phí sở hữu.