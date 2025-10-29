Honda Super-One tiền sản xuất: EV đô thị cỡ nhỏ 220 km Trưng bày tại Japan Mobility Show 2025, Honda Super-One dùng pin 35,5 kWh, tầm hoạt động khoảng 220 km, có 2 cổng sạc phía trước; dự kiến bán tại Nhật từ năm sau, có thể mở rộng sang Đông Nam Á.

Honda Super-One xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025 trong hình hài nguyên mẫu gần hoàn thiện, hướng tới nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ. Mẫu xe dùng pin 35,5 kWh, tầm hoạt động khoảng 220 km và được Honda dự kiến bán ra tại Nhật Bản từ năm sau trước khi cân nhắc các thị trường khác, bao gồm Anh, châu Á và châu Đại Dương.

Hơi hướng kei-car, thực dụng cho đô thị chật hẹp

Giữ nguyên tinh thần của concept Super EV từng ra mắt tại Goodwood Festival of Speed 2025, Super-One có tạo hình vuông vức từ đầu xe tới tổng thể thân, gợi liên tưởng tới phong cách kei-car phổ biến tại Nhật. Tỉ lệ thân xe nhỏ gọn, các mảng khối thẳng giúp tối ưu hóa diện tích cabin và thuận tiện di chuyển trong đô thị đông đúc.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng chính thiết kế gọn, đặt cao, kết hợp cản trước đơn giản. Đuôi xe gọn gàng, cụm đèn hậu đặt dọc, logo thương hiệu dạng chữ nằm giữa cửa hậu và một cản sau thanh mảnh. Bộ mâm 16 inch thiết kế 4 chấu đơn giản, phối hai tông màu tương phản, phù hợp tổng thể tinh giản.

Honda Super-One anh 2

Cabin tối giản, ưu tiên thao tác trực quan

Khoang lái được thiết kế theo triết lý đơn giản và dễ dùng. Vô lăng 2 chấu phía sau là cụm đồng hồ LCD. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 9 inch, dưới đó là cụm phím vật lý cho các chức năng thường dùng như chọn số, phanh tay điện tử và điều khiển điều hòa. Cách bố trí này giúp người lái thao tác nhanh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm ứng.

Super-One có cấu hình 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Hàng ghế sau có thể gập để linh hoạt chuyển đổi không gian, tăng khả năng chứa đồ khi cần. Với một mẫu xe định vị chạy phố, sự thực dụng trong bố trí khoang hành lý là điểm quan trọng, và Super-One cho thấy định hướng này ngay từ bản tiền sản xuất.

Honda Super-One anh 4

Pin 35,5 kWh, 2 cổng sạc phía trước

Honda trang bị cho Super-One gói pin dung lượng 35,5 kWh. Theo thông tin công bố cho mẫu tiền sản xuất, tầm hoạt động tối đa rơi vào khoảng 220 km, phù hợp bài toán đi lại thường nhật trong đô thị. Đáng chú ý, xe có tới 2 cổng sạc đặt ở phía đầu xe, hứa hẹn tăng tính tiện lợi trong thao tác tiếp điện ở các bãi đỗ khác nhau. Chuẩn sạc và công suất sạc cụ thể chưa được hãng nêu.

Honda Super-One anh 10

Hệ truyền động: còn bỏ ngỏ, kỳ vọng nhỉnh hơn bản concept

Honda chưa công bố thông số động lực học cho Super-One tiền sản xuất. Theo nguồn tin tại sự kiện, nhiều khả năng công suất sẽ nhỉnh hơn 154 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 315 Nm. Đây chỉ là dự đoán ở giai đoạn gần tiền sản xuất và có thể thay đổi khi xe thương mại hóa.

Với tầm hoạt động và dung lượng pin nói trên, Super-One cho thấy trọng tâm là quãng di chuyển ngắn–trung bình trong phố. Trọng lượng và tỷ lệ thân xe nhỏ gọn (chưa được công bố cụ thể) thường mang lại sự linh hoạt, hỗ trợ thao tác đỗ xe và xoay trở ở không gian hẹp – những ưu tiên điển hình của người dùng đô thị.

Honda Super-One anh 6

Cảm hứng thiết kế, chất lượng hoàn thiện tiền sản xuất

Dù là mẫu gần tiền sản xuất, các mảng ghép ngoại thất của Super-One cho thấy độ hoàn thiện nghiêm túc, từ đường dập thẳng đến chi tiết đèn và ốp cản. Kiểu dáng vuông vức không chỉ tạo nhận diện mà còn có lợi cho tầm nhìn và không gian đầu–vai cho hành khách. Sự hiện diện của các nút bấm vật lý ở trung tâm táp-lô cũng là lựa chọn thực dụng trong bối cảnh nhiều mẫu xe chạy theo xu hướng “all-touch”.

Honda Super-One anh 9

Bảng dữ liệu chính của Honda Super-One tiền sản xuất

Hạng mục Thông tin Sự kiện ra mắt Japan Mobility Show 2025 Tình trạng Nguyên mẫu gần tiền sản xuất (phát triển từ concept Super EV, Goodwood 2025) Phân khúc/Định vị Xe điện đô thị cỡ nhỏ, phong cách kei-car Số chỗ ngồi 4 chỗ (2 hàng ghế; hàng sau gập linh hoạt) Màn hình trung tâm 9 inch Đồng hồ lái Màn hình LCD sau vô lăng 2 chấu Phanh tay Phanh tay điện tử Hệ thống điều khiển Cụm phím vật lý dưới màn hình (chọn số, điều hòa...) Mâm 16 inch, 4 chấu, hai tông màu Pin 35,5 kWh Tầm hoạt động Khoảng 220 km Cổng sạc 2 cổng sạc đặt phía đầu xe Thông số công suất/mô-men Chưa công bố (nhiều khả năng >154 mã lực, >315 Nm) Kế hoạch bán hàng Dự kiến bán tại Nhật từ năm sau; có thể mở rộng sang Anh, châu Á, châu Đại Dương

Thị trường và đối thủ tiềm năng

Honda dự kiến bắt đầu sản xuất và mở bán Super-One tại Nhật Bản từ năm sau. Sau đó, hãng cho biết có thể giới thiệu mẫu xe này tới các thị trường có nhu cầu, gồm Anh, châu Á và châu Đại Dương. Nếu về Việt Nam, Super-One sẽ bước vào nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ, nơi VinFast VF 3 và Wuling Mini EV đang thu hút sự chú ý của người dùng hướng tới phương tiện nhỏ gọn, chi phí sử dụng thấp và dễ tiếp cận hạ tầng đỗ–sạc trong phố.

Honda Super-One anh 12

Kết luận

Ở giai đoạn gần tiền sản xuất, Honda Super-One tập trung vào những gì người dùng đô thị cần: kích thước gọn, bố trí cabin đơn giản – trực quan, tầm hoạt động đủ dùng hàng ngày và tiện ích 2 cổng sạc phía trước. Thông số động lực và các trang bị chi tiết sẽ quyết định sức cạnh tranh cuối cùng, nhưng với định hướng rõ ràng và kế hoạch bán từ năm sau tại Nhật, Super-One cho thấy tiềm năng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ, đặc biệt ở các thị trường châu Á như Việt Nam khi xe được phân phối.