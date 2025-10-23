Honda Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ bão 10 và 11 Honda Việt Nam trao 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), góp phần khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Ghi chú biên tập: Nguồn dữ liệu không cung cấp thông tin về mẫu xe để thực hiện bài đánh giá kỹ thuật. Bài viết sau tường thuật hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Honda Việt Nam theo thông tin được cung cấp.

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã trực tiếp ủng hộ 2 tỷ đồng tới các vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) và cơn bão số 11 (Matmo). Khoản hỗ trợ nhằm góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Đại diện Honda Việt Nam trao ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khoản ủng hộ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận, hướng đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão nói trên. Thông tin cho biết hoạt động này tập trung vào mục tiêu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Thông tin chính về hoạt động ủng hộ

Hạng mục Thông tin Đơn vị ủng hộ Công ty Honda Việt Nam Số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng Đơn vị tiếp nhận Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm vi hỗ trợ Các khu vực bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) Mục tiêu Góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống người dân

Thông tin chi tiết về kế hoạch phân bổ nguồn lực không được nêu, song theo ghi nhận, toàn bộ khoản ủng hộ được chuyển qua cơ quan tiếp nhận để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng.

Hoạt động trên góp phần tăng cường nguồn lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu vực chịu tác động của bão số 10 và 11, đồng thời hỗ trợ người dân sớm ổn định sinh hoạt.