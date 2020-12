Hồng đỏ rực trong giá rét tại cổng trời xứ Nghệ

Theo trang mạng seekingalpha.com, Việt Nam có một số lợi thế ở tầm vĩ mô để tận dụng cơ hội chuyển dịch sản xuất do COVID-19, cũng như chào đón nhiều công ty chuyển cơ sở sản xuất đến Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Sau 36 tháng trồng, quýt Jeju bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu tỉnh Nghệ An và đã cho lứa quả ổn định đầu tiên. Hiện các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để công nhận giống chính thức trong thời gian tới.

(Baonghean.vn) - Mặc dù trên địa bàn Nghệ An có rất nhiều nông sản, đặc sản địa phương, nhưng đầu ra còn hạn chế, việc đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, các chuỗi cửa hàng trong và ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc tăng cường kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản an toàn là rất quan trọng...