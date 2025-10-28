Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 Gala Điện ảnh Hong Kong lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ hai ngôi sao lớn cùng 4 tác phẩm đặc sắc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh đậm chất Hong Kong.

Hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc sẽ có mặt tại TP.HCM để tham dự "Gala Điện ảnh Hong Kong - Trạm Việt Nam". Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11.

Chương trình do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á phối hợp cùng Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hong Kong tại Singapore tổ chức. Với chủ đề "Together we dare to be powerful", sự kiện thể hiện quyết tâm phát triển và đa dạng hóa của điện ảnh Hong Kong, đồng thời mang đến cơ hội thưởng thức những tác phẩm đặc sắc cho khán giả Việt.

Sự góp mặt của hai thế hệ ngôi sao hàng đầu

Tâm điểm của gala là sự tham dự của hai tên tuổi lớn, đại diện cho hai thế hệ vàng của điện ảnh Hong Kong. Sự kiện đánh dấu cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam giao lưu trực tiếp với các thần tượng màn ảnh tại lễ khai mạc.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc. Ảnh: Tư liệu

Hồng Kim Bảo: Huyền thoại võ thuật

Hồng Kim Bảo là một trong những huyền thoại sống của dòng phim hành động võ thuật. Với vai trò đạo diễn và diễn viên, ông đứng sau thành công của nhiều tác phẩm kinh điển như "Quỷ đánh quỷ", "Xe đồ ăn nhanh" và "Diệp Vấn 2". Ông được công nhận là người có công lớn trong việc đưa phim hành động Hong Kong vươn tầm thế giới.

Cổ Thiên Lạc: Từ tài tử đến nhà sản xuất quyền lực

Cổ Thiên Lạc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các vai diễn kinh điển của TVB như Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp" hay Hạng Thiếu Long trong "Cỗ máy thời gian". Sau đó, anh tiếp tục chinh phục màn ảnh rộng với "Môn đồ", "Thiết thính phong vân", "Sát phá lang: Sói tham" và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Hiện tại, anh còn là một nhà sản xuất phim tích cực, hỗ trợ cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Những tác phẩm đặc sắc được trình chiếu

Gala sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam bốn bộ phim tiêu biểu, thể hiện sự đa dạng và sức sáng tạo không ngừng của điện ảnh Hong Kong đương đại.

Cửu Long thành trại: Vây thành là tác phẩm gây chú ý tại các rạp chiếu châu Á thời gian qua.

Tác phẩm khai mạc là siêu phẩm hành động "Cửu Long thành trại: Vây thành" của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy, có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc. Bộ phim tái hiện câu chuyện về khu Cửu Long thành trại nổi tiếng trong thập niên 1980-1990 và đã tạo nên cơn sốt tại thị trường châu Á nhờ những cảnh võ thuật mãn nhãn và câu chuyện nhân văn sâu sắc.

Ba bộ phim còn lại bao gồm:

Kẻ đóng thế (Stuntman): Một tác phẩm đào sâu vào thế giới nguy hiểm nhưng đầy đam mê của các diễn viên đóng thế võ thuật Hong Kong. Đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có buổi giao lưu với khán giả sau khi chiếu phim.

Một tác phẩm đào sâu vào thế giới nguy hiểm nhưng đầy đam mê của các diễn viên đóng thế võ thuật Hong Kong. Đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có buổi giao lưu với khán giả sau khi chiếu phim. Bốn con đường mòn (Four Trails): Phim tài liệu ghi lại hành trình của các vận động viên trong giải chạy bộ đường núi khắc nghiệt Hong Kong Four Trails Ultra Challenge.

Phim tài liệu ghi lại hành trình của các vận động viên trong giải chạy bộ đường núi khắc nghiệt Hong Kong Four Trails Ultra Challenge. Cửu biệt trùng phùng (Last song for you): Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, mang đến một góc nhìn khác về điện ảnh Hong Kong.

Kỳ vọng thúc đẩy hợp tác điện ảnh

Bà Liên Bội Tuyền, Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á, bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam. Bà hy vọng gala lần này không chỉ giúp khán giả cảm nhận sức hút của phim Hong Kong mà còn là cầu nối, thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu giữa các nhà làm phim hai bên, đồng thời thấu hiểu tinh thần sáng tạo không ngừng của ngành công nghiệp điện ảnh.